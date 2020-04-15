Анекдоты: Неизвестно, сколько продлится карантин. Поэтому, помимо всего прочего, мы запаслись также мукой для выпечки именинного торта нашему сыну и свечками с цифрами 6, 7 и 8…
Моя девушка сказала мне, что женщины лучше мужчин справляются с многозадачностью.
Ну я и сказал ей сесть и заткнуться.
Она не справилась ни с одним, ни с другим.
* * *
На Хеллоуин собираюсь нарядиться в тупого идиота, потому что этот костюм обойдется мне в ноль рублей.
* * *
- Подруга, не могу придумать, что подарить своему парню! Подскажи, что вообще нравится мужикам?
- Другие бабы.
* * *
- Папа, а почему сестру зовут Машенька?
- Поскольку она девочка, то имя ей выбирала мама, которая очень любит такие конфеты. Ты понял, Портвейн?..
* * *
- Кто знает, как долго на карантине никого нельзя пускать в дом? А то у меня жена уже шестой день стучится в дверь. Это меня уже нервирует!
* * *
- О чем заставляет задуматься автор «Спящей царевны»?
- О том, что, даже если спать много лет за тысячи километров от цивилизации и тебя будет охранять дракон, все равно найдется гад, который тебя разбудит.
* * *
- У вас есть наша карта?
- Нет.
- Оформим?
- Нет.
- Почему?
- Не собираюсь сюда возвращаться.
- Почему?
- Слишком навязчивое обслуживание.
- Почему?
ИСТОЧНИК KP.RU