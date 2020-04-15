2020-04-14T19:58:21+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Неизвестно, сколько продлится карантин. Поэтому, помимо всего прочего, мы запаслись также мукой для выпечки именинного торта нашему сыну и свечками с цифрами 6, 7 и 8…

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Моя девушка сказала мне, что женщины лучше мужчин справляются с многозадачностью.

Ну я и сказал ей сесть и заткнуться.

Она не справилась ни с одним, ни с другим.

* * *

На Хеллоуин собираюсь нарядиться в тупого идиота, потому что этот костюм обойдется мне в ноль рублей.

* * *

- Подруга, не могу придумать, что подарить своему парню! Подскажи, что вообще нравится мужикам?

- Другие бабы.

* * *

- Папа, а почему сестру зовут Машенька?

- Поскольку она девочка, то имя ей выбирала мама, которая очень любит такие конфеты. Ты понял, Портвейн?..

* * *

- Кто знает, как долго на карантине никого нельзя пускать в дом? А то у меня жена уже шестой день стучится в дверь. Это меня уже нервирует!

* * *

- О чем заставляет задуматься автор «Спящей царевны»?

- О том, что, даже если спать много лет за тысячи километров от цивилизации и тебя будет охранять дракон, все равно найдется гад, который тебя разбудит.

* * *

- У вас есть наша карта?

- Нет.

- Оформим?

- Нет.

- Почему?

- Не собираюсь сюда возвращаться.

- Почему?

- Слишком навязчивое обслуживание.

- Почему?

ИСТОЧНИК KP.RU

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