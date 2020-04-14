2020-04-14T20:43:14+03:00
Политика

Григорий Карасин: Да, для нас та война закончилась 3 сентября!

Госдума приняла закон о переносе даты окончания Второй мировой со 2 на 3 с сентября, и в пятницу его, скорее всего, поддержит Совет Федерации
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Григорий КарасинГригорий КарасинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Инициаторами законопроекта о переносе Дня Воинской славы – Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября выступили депутаты Георгий Карлов и Владимир Шаманов, а также сенаторы Михаил Козлов и Григорий Карасин. С последним, бывшим заместителем министра иностранных дел, корреспондент «КП» поговорил о причинах, по которым предложено считать именно 3 сентября завершающей – и победной точкой главной планетарной драмы ХХ века.

- Григорий Борисович, кому пришла такая идея – о переносе?

- Это совместная инициатива. Обсуждалась она и в военно- историческом обществе, и в Институте военной истории, и в Минобороны, и в МИДе. Главная идея – надо отдать должное наши отцам и дедам фронтовикам, которые - 1 миллион и 800 тысяч человек - получили медаль «За победу над Японией», на обороте которой стояла цифра 3 сентября 1945 года. И для нас это действительный день окончания Второй мировой. И не важно, что кто-то отмечает его 2 сентября. Для нас ведь День победы – 9 мая, а на Западе они отмечают 8 мая. Ну и что, ничего страшного! Основной смысл – поднять уровень этой даты до Дня воинской славы. Памятных дат много, а день воинской славы - один. Такое решение ставит эту дату в один ряд с победами на Бородино в 1812-м, с победой под Полтавой в 1709-м, с победами Александра Невского. То есть такой закон вводит 3 сентября 1945 в разряд исторических дней России.

- Обошлось без споров?

- Были разные предложения. И эмоциональные - вроде возрождения Дня победы над милитаристской Японией.

- Это к чему привязано?

- К постановлению. Президиума Верховного Совета СССР от 3 сентября 1945 года. Это решение 75 лет назад обозначило дату как день окончания Второй мировой - и мы возвращаем историческую правду. Справедливость восстанавливается. Об этом просили организации ветеранов на Сахалине, на Дальнем Востоке в целом.

- Как теперь будет обозначен этот день в российском календаре

- 3 сентября, День воинской славы – День окончания Второй мировой войны.

- Были противники такого решения при принятии закона?

- В Госдуме, насколько я знаю, нет. Были воздержавшиеся, а в пятницу на пленарном заседании Совета Федерации, я убежден, это будет поддержано. Правильное решение в год 75-летия Победы…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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