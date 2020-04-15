Да, были счастливые времена, когда каждый мог выйти в парк, пивнуть кофейку в кафешке, сходить в кино. Некоторые даже летали на самолетах! И ходили на экскурсию в Колизей, в Букингемский дворец, в мавзолей Мао Цзэдуна, в здание Рейхстага. Сейчас это все кажется таким далеким. Впрочем, как и наши достопримечательности (начиная от Красной площади и заканчивая музеем эротики на Новом Арбате).

Вообще пандемия подкосила многие планы наших сограждан. И не только наших - авторы комментариев, собранных на этой полосе, живут не только в России, но и в Европе и США.

Анна Хорват, Копенгаген:

Мы собирались летом прилететь в Россию на каникулы - проведать дедушку, которому 94 года. Все еще надеюсь, что план сбудется...

Ольга Алпеева, Курская область:

У меня сорвалась оплаченная поездка на Бали. После карантина наведаюсь в Москву в больничку на плановые процедуры. Ну и конечно, схожу в парикмахерскую.

Оксана Савельева, Кировская область:

Сорвалась тесная встреча в кругу хорошей родни в Екатеринбурге. Должны были праздновать юбилей человека, живущего постоянно за пределами страны, он должен был тоже приехать в Екатеринбург. И у них в стране закрыли полностью въезд и выезд. Еще у меня не стало съемок событийных. И работать корреспондентом стало сложнее. Город-то маленький. В ближайшее время займусь огородом, теплицей, рассадой, копкой и посевами. А уже потом подумаю над планами. В Екатеринбург по-прежнему очень хочется. Там хорошие люди живут...

Юрий Латышев, Орловская область:

Пошью костюм с отливом - и в Ялту.

Куда вы первым делом пойдете после окончания каникул?Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Анна Пивоварова, Москва:

У меня накрылся Милан - отпуск, которого я ждала два года. Как только все уляжется, рванем всей семьей на море. Но не в Италию.

Елена П., Москва:

Если я переживу этот коронавирус (а я его переживу!), наконец возьму отпуск (два года не была). На две недели возьму. Или нет... На три! Съезжу к маме. Потом в Питер - детям обещала показать. Потом в Переславль-Залесский на Плещеево озеро - рыбалить. Там есть Синий камень, он волшебный. Мы ночью к нему пойдем («там чудеса, там леший бродит»). После коронавируса мы на лешего тока плюнем - он и того. И еще сестру с дочками привезу в Москву. Пойдем в «Остров Мечты» - и оторвемся по полной!

Олег А., Москва:

А у меня настоящая трагедия. Мне пандемия сорвала начало мотосезона. Мы с женой 3 апреля собирались забрать мотоциклы из гаража и махнуть куда-нибудь в область. А теперь непонятно, что будет... Я до сих пор думаю, как бы мне обойти запреты: мотоциклист в шлеме, перчатках, коже на пустой дороге вряд ли кого-то заразит (или заразится). Но если мы все же останемся дома, то после отмены самоизоляции первым делом двинем куда-нибудь. Тут главное не место назначения, а просто поездка - после зимы уже свербит, как хочется на байк.

Людмила Любишкина, США, штат Орегон:

Сорвались две поездки и установка коронки на зуб. Временная пломба пока держится. Поход в парикмахерскую тоже нужен. Но сейчас все равно никто особо не видит, что у меня на голове. Кроме детей. У них, кстати, сорвались два лагеря на лето - футбольный и в лесу. Их дни рождения, которые скоро, придется делать в стиле зомби-апокалипсиса (чтобы все приходили в противогазах и химзащите). Шучу. Придется отмечать в режиме онлайн - по скайпу. Вообще по нашему штату пока хороший прогноз. Если будем сидеть тихо, то в июле начнут выпускать.

Валентин А., Москва:

Есть подозрение, что рок-фестиваль «Нашествие» накроется (должен пройти в июле).

Вопрос дня: С чего начнем?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

С чего начнем?

Екатерина ГАМОВА, чемпионка мира по волейболу:

- Вес не набрала, форму не потеряла - первым делом отправлюсь на сборы, под моей опекой 30 юных волейболисток.

Артур ЧИЛИНГАРОВ, полярник, депутат Госдумы:

- Как закончатся эти «прогулы» (а я только так их называю), сразу же займусь проблемами Арктики и Антарктики. А их навалом. Ну и вечером выпью рюмку водки.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:

- Победить бы сначала! У нас, у коммунистов, так. А потом уже - с кем выпить да чем закусить...

Александр ШИРВИНДТ, худрук Театра сатиры:

- Ну как, надо посмотреть, стоит ли театр, не рухнул ли. На ипподром, на конюшню схожу. У меня там знакомые. Вот есть жеребец, и есть мерин. Мерин - это ближе ко мне. Было много прелестных подруг у меня, в основном кобылы... Я по ним скучаю.

Сергей ВОЙТЕНКО, депутат Самарской облдумы:

- В первую очередь пойду в парикмахерскую. Жене для стрижки не дамся!

Таня БЕРЛУСКОНИ, парикмахер, Екатеринбург:

- Все мои клиенты сидят дома. Заработка - нуль. После карантина все придут ко мне - наработаюсь по самые уши!

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Сразу - за билетами. У меня много поездок сорвалось, в том числе и в Китай. И потом - в ресторан, где готовят любимый стейк тартар.

Борис СМОЛКИН, заслуженный артист России:

- По театрам и музеям еще не соскучился, пока терплю. А вот по свежему воздуху - очень. Буду гулять по паркам, выеду за город.

Василий ГЕРЕЛЛО, солист Мариинского театра:

- Всех поздравлю с освобождением! Ну а пока я в самоизоляции в деревне, день и ночь занимаюсь своим делом - пою.

Мария, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FМ):

- Пойду по магазинам, перемерю все платья и шляпы. Денег нет, не куплю, но хотя бы потрогаю...