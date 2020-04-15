2020-04-14T21:17:59+03:00
Телевизор

Не про политику

На канале «Россия 1» начали показывать сериал «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузель Яхиной. Наши корреспонденты испытали разные чувства от громкой премьеры. О чем и поспорили
Павел САДКОВ
Поделиться:
Колорит татарской деревни в сериале воссоздан максимально правдоподобно (Чулпан Хаматова в роли Зулейхи). Фото: Кинокомпания «Русское/канал «Россия 1»Колорит татарской деревни в сериале воссоздан максимально правдоподобно (Чулпан Хаматова в роли Зулейхи). Фото: Кинокомпания «Русское/канал «Россия 1»
Изменить размер текста:

Там поют. Удивительные звуки незнакомого, но почему-то родного языка на неизвестную, но до боли понятную мелодию. В наших сериалах не любят заморачиваться музыкой. А она почти всегда определяет конечный эффект. Роман Гузель Яхиной с максимальным уважением к тексту переложили на киноязык. С выпукло представленными гусями, вышивкой, деревенскими домами и прочими деталями. Прописанные сцены, движения, взгляды. Эффект попадания в неизвестный мир. Да, поймать книжную динамику повествования не получилось, но в экранизациях это чудо случается крайне редко. Но другое чудо, на которое уже и надеяться не приходится, все-таки случилось. Сериал получился не про политику, не про репрессии, а про людей, как и книга. Про внутренних демонов, сидящих в каждом. О негодяях, которые почему-то стали негодяями. И это почему-то отчетливо угадывается. Чулпан Хаматова, играющая филигранно тонко. Евгений Морозов, который обязан после этой роли проснуться знаменитым...

Задача добиться от зрителя тех же эмоций, что и у читателей книги, если честно, нерешаемая. Но в «Зулейхе...» это почти получилось. Во всяком случае в музыке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше скорби!

На канале «Россия 1» начали показывать сериал «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузель Яхиной. Наши корреспонденты испытали разные чувства от громкой премьеры. О чем и поспорили

В «Зулейхе...» фантастическая заставка. Дети играют в снегу - камера летит выше, мы видим на снегу силуэт сказочной птицы. Это Семруг - мифическая царь-птица, символ счастья, о ней грезит в романе Зулейха. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что смотреть на карантине: 7 лучших ретро-сериалов про СССР
«КП» поможет провести время максимально интересно: представляем качественные современные сериалы про советское время и эпоху СССР, вызывающие не только чувства ностальгии, но и неподдельный интерес.
Покажи свое «Место силы»: Телеканал «Моя Планета» запускает фотоконкурс
8 апреля старт ежегодного конкурса для путешественников и фотографов «Моя Планета. Место силы». Лучшие снимки станут частью фотовыставки, которую увидит вся страна. Работы принимаются до 20 мая.
Новости 24