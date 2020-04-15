Там поют. Удивительные звуки незнакомого, но почему-то родного языка на неизвестную, но до боли понятную мелодию. В наших сериалах не любят заморачиваться музыкой. А она почти всегда определяет конечный эффект. Роман Гузель Яхиной с максимальным уважением к тексту переложили на киноязык. С выпукло представленными гусями, вышивкой, деревенскими домами и прочими деталями. Прописанные сцены, движения, взгляды. Эффект попадания в неизвестный мир. Да, поймать книжную динамику повествования не получилось, но в экранизациях это чудо случается крайне редко. Но другое чудо, на которое уже и надеяться не приходится, все-таки случилось. Сериал получился не про политику, не про репрессии, а про людей, как и книга. Про внутренних демонов, сидящих в каждом. О негодяях, которые почему-то стали негодяями. И это почему-то отчетливо угадывается. Чулпан Хаматова, играющая филигранно тонко. Евгений Морозов, который обязан после этой роли проснуться знаменитым...

Задача добиться от зрителя тех же эмоций, что и у читателей книги, если честно, нерешаемая. Но в «Зулейхе...» это почти получилось. Во всяком случае в музыке.

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