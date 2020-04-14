2020-04-14T21:25:25+03:00
Звезды

«Да, я фотошоплю фото, но не все»: Яна Рудковская поделилась с подписчиками женскими секретами

Продюсер призналась, что у нее никогда не было пластики
Игорь ПОЛЯКОВ
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Яна Рудковская призналась своим подписчикам, что никогда не делала пластикуЯна Рудковская призналась своим подписчикам, что никогда не делала пластикуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В январе продюсер Яна Рудковская отметила в семейном кругу 45-летие. Из-за пандемии коронавируса блондинке пришлось перенести свой праздник до лучших времен.

Во время самоизоляции Яна развлекает себя прямыми эфирами в Инстаграме.

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Там Яна Рудковская призналась своим подписчикам, что никогда не делала пластику, но не исключает, что через несколько лет обратится к пластическому хирургу.

- Конечно, я за собой ухаживаю, хожу в салоны, но после 45 лет ты понимаешь, что это лишь поддерживающие уходы. Старение остановить нельзя, мы все стареем, — поделилась с поклонниками Яна.

Плюс ко всему продюсер не стала скрывать, что иногда фотошопит свои фото, как и все женщины.

- Да, я фотошоплю фото, но не все. С отдыха, когда я с загаром, выкладываю натуральные снимки. И во многих моих фото в Инстаграме нет фотошопа,- сказала подписчикам Яна Рудковская.-Что касается хейтеров, то я уже не обращаю на них внимания. Кто-то может назвать 45-летнюю женщину бабкой… Какая я бабка, у меня фигура лучше, чем у многих 18-летних. Но сколько я в это вкладываю труда, делаю упражнения дня ног, занимаюсь спортом. И мне нравится мой возраст. Я чувствую себя счастливой и успешной. Рядом со мной муж, дети. Я успешный человек, который добился всего своим трудом. А кто пишет злые комментарии? Неустроенные, несчастные женщины, которым нечем заняться. Зачем их блокировать? Им тогда совсем скучно будет, -смеется Рудковская.

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Напомним: в прошлом году Яна Рудковская и Евгений Плющенко признались, что планируют снова стать родителями. Еще одного малыша (у супругов есть сыновья от первых браков и общий сын Саша-Ред.) им подарит суррогатная мать. Об этом Плющенко и Рудковская рассказали поклонникам сами, став героями реалити-шоу «ЯнаСупер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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