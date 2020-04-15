Хроники коронавируса: Могут ли сейчас уволить или урезать зарплату

Сейчас опасность потерять работу для многих людей стала вопросом жизни и смерти. Да, предпринимателей можно понять: продажи рухнули, производства встали, работники по домам сидят на карантине, а им еще и зарплату плати! Тут любой взвоет. И постарается либо уговорить работника до лучших времен отказаться от зарплаты, либо вовсе его уволить.

Но и работнику входить в положение капиталиста не с руки - ему семью кормить надо, да и о себе не забывать. Времена трудные - каждый сам тащит свой чемодан.

Разбираемся, как может ущемить работодатель права своих сотрудников и как работникам грамотно отбиваться от таких атак.

Ситуация 1:

«Иди ты... в отпуск!»

Вызывает начальник своих сотрудников и говорит: «Братцы, ну нет у меня денег платить вам, пока вы будете на карантине прохлаждаться. Имейте совесть, напишите заявления на отпуск за свой счет. А потом, бог даст, снова начнем работать. Одно ж дело делаем!»

- В Трудовом кодексе действительно есть статья 128 «отпуск без сохранения заработной платы», - сказал «КП» гендиректор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. - Но в ней говорится о том, что работодатель обязан предоставлять такой отпуск некоторым категориям своих работников, если те обратятся с соответствующей просьбой. Но принуждать к такому отпуску работодатель не вправе. Если такой приказ все таки будет выпущен, то работник может оспорить такой отпуск в трудовой инспекции, через прокуратуру или в суд, с взысканием утраченного заработка. Пожаловаться на такое и другие нарушения можно и в Роструд - этот орган даже призывает пострадавших работников сообщить им на сайт о случаях произвола.

Ситуация 2:

«Оплатим два дня как один - все равно дома сидишь»

Некоторые работодатели норовят и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Или хотя бы сохранить. Предлагают сотрудникам оформиться, например, на полставки. Тогда можно будет платить половину от того, что положено по указу президента.

- Есть в Трудовом кодексе статья 93 - «неполное рабочее время», - комментирует Павел Герасимов. - Она предполагает, что работнику как при приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Такой режим может быть установлен на любой согласованный сторонами срок. Некоторым категориям работников, которые попросят о сокращенном рабочем дне, работодатель не вправе отказать. Это, например, беременные женщины. Кстати, наличие режима сокращенного рабочего времени никак не влияет на продолжительность отпуска, стаж и другие права. Но главное в этой статье то, что такой режим устанавливается по соглашению сторон. Работнику не надо подписывать таких заявлений, если он не хочет этого делать. Если работодатель будет оплачивать только часть положенного, работник имеет право оспорить это.

Ситуация 3:

«Пиши по собственному!»

Бывают такие ситуации. У фирмы нет оснований работать в соответствии с указом президента, но совсем простаивать не хочется. Например, если майки шьют, спортивные костюмы. А работницы выходить на работу отказываются, карантин, говорят. Директор объясняет, что у него нет денег, что кредиты от государства все равно придется возвращать, значит, надо продолжать зарабатывать. И как последний аргумент: не патриот - тогда пиши по собственному.

- Работнику в такой ситуации не надо писать никакого заявления, - сказал «КП» генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов. - Хотите уволить - сокращайте.

Ситуация 4:

«Тогда мы тебя сократим»

Действительно, сокращение численности предприятия - более продуманный вариант со стороны работодателя.

- В Трудовом кодексе есть статья 180 - «гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации», - пояснил Герасимов. - Она предполагает, что при сокращении численности работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу. Кроме того, о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Интересные пояснения давал недавно Роструд. Оповещение и оформление прекращения трудовых отношений осуществляется в рабочие дни, то есть сейчас нельзя уведомлять о предстоящем увольнении. Однако в законодательстве такой строгой нормы нет.

- Работодатели нередко проводят фиктивные сокращения и даже ликвидации, - дополняет Храмов. - Такие вещи надо отслеживать, и если выяснится, что компания продолжит работать, можно подавать в суд и получить денежную компенсацию за все время вынужденного простоя.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Сколько заплатят за нерабочие дни?

Минтруд разъясняет: «За нерабочий период сотрудники, которые получают фиксированный оклад, должны получить средства в полном объеме, а те, кто работает по сдельной системе оплаты труда, - в соответствии с локальными нормативными актами».

- Сейчас на время самоизоляции установлено, что за теми, кто не работает, сохраняется зарплата, но о какой зарплате речь, четко не сказано, - говорит Храмов. - Не секрет, что иногда это половина, треть или даже четверть от реального заработка работника. Сейчас в правительство направлены предложения от крупнейших объединений работодателей о том, чтобы государство на момент самоизоляции установило четкий размер - две трети от среднего заработка работника по результатам прошедших 12 месяцев.