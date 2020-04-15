Как выглядят звезды без грима и фотошопа: «Тюнинг» Пугачевой и пластика Собчак

На карантине, когда нет нужды прихорашиваться для концертов и съемок, звезды чаще выкладывают в соцсети свои фото без макияжа. Вместе с косметологом Мартой Орлововой «КП» изучила лица знаменитостей без грима и фотошопа.

Ксения Собчак.Фото: Instagram.com

Ксения СОБЧАК, 38 лет

- Ксения Собчак недавно стала лицом одной известной клиники пластической хирургии, но при этом отрицает оперативные вмешательства в свою внешность. Хотя очевидна пластика носа (если сравнить со старыми фото) и инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты в губы.

Дана Борисова.Фото: Instagram.com

Дана БОРИСОВА, 43 года

- Дана Борисова увлеклась экспериментами со своей внешностью. Переизбыток филлера (инъекционный препарат, используется как наполнитель для коррекции. - Ред.) делает ее лицо неестественным. Такой же эффект могут дать и нити красоты, которые либо не успели рассосаться, либо введены слишком поверхностно. Губы неравномерны, что свидетельствует о том, что в них введен биополимерный гель. При этом ярко выражены морщины «гусиные лапки», верхние веки провисают. Конечно, природную красоту Даны сложно испортить, но ей стоит подумать о более сдержанных и продуманных мерах по поддержанию внешности.

Кристина Орбакайте.Фото: Instagram.com

Кристина ОРБАКАЙТЕ, 48 лет

- Гиалуроновой кислотой не балуется, губы уколами не трогала, - уверена наш эксперт. - Хотя регулярно ходит к косметологу, следит за кожей. Кристина не стала себя менять, и правильно. В ее случае несовершенства делают ее уникальной и узнаваемой.

Алла Пугачева.Фото: Instagram.com

Алла ПУГАЧЕВА, 70 лет

- Алла Борисовна недавно осуществила максимальный хирургический тюнинг своего лица. Думаю, что, помимо овала лица, певица подкорректировала и нижние веки.

Анна СеменовичФото: Instagram.com

Анна СЕМЕНОВИЧ, 40 лет

- Женщины, склонные к полноте, также склонны к отекам. Анна смогла стабилизировать вес, баланс гормональной системы, и, как следствие, результаты всех процедур на ее лице выглядят удачно. А она даже без макияжа выглядит лучше, чем еще несколько лет назад.

Вика Цыганова.Фото: Instagram.com

Вика ЦЫГАНОВА, 56 лет

- Певица выглядит свежо и подтянуто. Небольшие морщинки ее не портят. Лучше выглядеть ухоженной, чем избыточно перетянутой и пугающе неестественной.

Надежда Бабкина.Фото: Instagram.com

Надежда БАБКИНА, 70 лет

До того, как попасть в больницу с подозрением на коронавирус, певица часто делилась домашними фото.

- Был период, когда Бабкина была неузнаваема из-за грандиозной дозы филлеров в лице, - считает наш эксперт. - Сейчас она похудела, и отек от инъекций спал, что, безусловно, хорошо сказалось на ее внешности.