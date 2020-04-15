Особенности национальной охоты на кита

Наша газета и ПАО «Транснефть» в четвертый раз объявили конкурс имени Василия Пескова «Окно в природу» среди блогеров и журналистов. Итоги мы подведем в начале мая. А пока представляем самых интересных участников.

Андрей Шапран представил фотопроект «Охота на кита», часть масштабной работы «Школа выживания» - о морских охотниках на восточном побережье Чукотки. А вот отрывки из его проекта.

- Практически во всем мире охота на моржей и китов запрещена. Право на промысел есть лишь у некоторых коренных народов Севера.

Веками охота на морских животных была главным чукотским промыслом. Добычу преследовали на сшитых из тюленьих шкур байдарах, гарпунили и добивали копьями. Современные зверобои охотятся так же, разве что к копьям добавили огнестрелы.

Этот улов запрещено продавать - можно только раздать. Фото: Андрей Шапран.

- Наблюдать гибель этих фантастических существ всегда грустно. Но таков промысел, от которого зависит выживание здешних людей. Как говорят сами чукчи, если на охоте появляются мысли о жалости, значит, надо перестать охотиться.

- Разрешен лишь некоммерческий промысел, поэтому всю пойманную в море добычу на Чукотке раздают - на берегу каждый житель может подойти и бесплатно отрезать кусок мяса или китовой кожи.

Технология промысла мало изменилась за века. Фото: Андрей Шапран.

- В море чукчи не надевают перчатки. Студеная морская вода. Мои собственные руки стынут на ветру. Спрашиваю у нашего штурмана Геннадия: холодно или нет? «В ноябре, - отвечает Геннадий, - будет действительно холодно, а теперь нет!»

- Чукотские охотники не живут представлением «сегодня или вчера». Их мир построен на совершенно иных принципах и существует вне времени, как и сама вся эта земля - Чукотка.