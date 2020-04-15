«У машины самопроизвольно сработал автозапуск»: В Раменском дочь и тесть известного нейрохирурга отравились угарным газом

Трагедия в семье известного нейрохирурга, который работает в сети клиник "Медси", произошла утром 14 апреля в одном из коттеджных поселков Раменского района. 8-летняя дочь врача и его тесть отравились угарным газом, тещу Владимира удалось спасти, сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

- Утром 14 апреля полиция обнаружила в одном из коттеджей три тела: мужчина 1948 года, девочка 2011 и женщина 1949 года рождения. Ребенка и пенсионера спасти не удалось, к моменту приезда скорой они уже были мертвы. Женщина была жива, когда врачи приехали на место, ее госпитализировали в больницу, – сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Как позже установят эксперты, смерть произошла из-за отравления угарным газом. Причиной же отравления стал самопроизвольный автозапуск двигателя внедорожника Toyota Land Cruiser. Машина стояла в гараже, который был пристроен к дому. Глубокой ночью, когда все в доме уснули, двигатель внезапно начал работать, и за пару часов весь коттедж был заполнен угарным газом.

Сейчас полиция разбирается во всех деталях происшествия и пытается восстановить полную картину и хронологию трагедии.