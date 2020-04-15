Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 15 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 1774 человек
Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 15 апреля 2020
Фото: REUTERS
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Количество пациентов с положительными анализами на COVID-2019 в Москве продолжает расти. Число заразившихся коронавирусом в столице, по данным Оперативного штаба на 15 апреля 2020, возросло на 1774 человек за последние сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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