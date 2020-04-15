2020-04-15T12:09:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 15 апреля 2020: за сутки скончались 199 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Испании на 15 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Минздрав Испании уверяет, что пик пройден, в последнее время прослеживается четкая тенденция существенного замедления распространения вируса.Минздрав Испании уверяет, что пик пройден, в последнее время прослеживается четкая тенденция существенного замедления распространения вируса.
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В Испании число зараженных новой коронавирусной инфекцией продолжает увеличиваться. По состоянию на 15 апреля вирус в Испании обнаружили у 174060 человек. По последним данным, за сегодня 15 апреля 2020 года количество зараженных вирусом COVID-19 увеличилось на 1519. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса увеличилось на 199 и составляет 18255. Выздоровевших и выписанных из больниц не изменилось и суммарно составляет 67504 человека.

Испания остается на третьем месте по количеству жертв, уступив США и Италии. Также страна занимает второе место по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 после США.

Минздрав Испании уверяет, что пик пройден, в последнее время прослеживается четкая тенденция существенного замедления распространения вируса.

В Мадриде тем временем закрыли один из трех временных моргов, который был открыт на закрытом катке. Он начал свою работу 4 апреля и закрылся 14 апреля. В стране работают еще два временных морга - Ледовый дворец в столице и здание, предназначавшееся для Института судебно-медицинской экспертизы, построенное в Городе юстиции, но не использовавшееся. В общей сложности три морга приняли на сегодняшний день 1785 тел умерших.

До 26 апреля в Испании продлен режим повышенной готовности. До конца месяца жители страны смогут выходить из дома только в исключительных случаях: купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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