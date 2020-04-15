2020-04-15T12:08:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Таиланде, последние новости на 15 апреля 2020: выявлено новых 30 случаев заболевания

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Таиланде на 15 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 92 и равняется 1 497 человек.Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 92 и равняется 1 497 человек.
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По состоянию на 15 апреля 2020 года в Таиланде количество зараженных коронавирусом составило 2 673 человека. За сутки новую инфекцию выявили еще к 30 человек. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на два и составило 45. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 92 и равняется 1 497 человек.

14 апреля минтранс РФ сообщил, что самолет с 197 россиянами вылетел из Бангкока. Воздушное судно успешно приземлилось в Новосибирске. Среди прилетевших из Таиланда в Россиию – жители Новосибирска и области. Также есть несколько человек из Кемеровской и Алтайской областей. Всем прибывшим сотрудники Роспотребнадзора выдадут предписанияо нахождении на самоизоляции под медицинским наблюдением в течение 14 дней.

Остальных застрявших в королевстве россиян вывезут на родину в субботу. Авиакомпания «Сибирь» 18 апреля организует рейс Бангкок-Владивосток. Борт вмещает 200 пассажиров, вывезут в основном жителей Приморского края. Вернувшись домой, они также будут обязаны выдержать 14-ти дневный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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