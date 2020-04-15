Несовершеннолетнего чемпиона по боевым искусствам поймали на пьяном вождении

Поздним вечером сотрудники дорожной полиции обратили внимание в районе Бибирево на подозрительный автомобиль. Машина виляла по дороге и неуверенно выполняла манёвры. Правоохранители остановили белую «семёрку». На месте водителя сидел 17-летний парень, который, к тому же, был пьян. - Около 23.00 сотрудниками ДПС был задержан автомобиль ВАЗ 2107 под управлением несовершеннолетнего 2003 года рождения. Его дом находился всего в 700 метрах. О результатах освидетельствования были оповещены родители парня, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Позже выяснилось, что молодой человек спортсмен и чемпион по древнему японскому боевому искусству – Катори. Парень успешно выступал на кубке российско-японской дружбы, чемпионатах города Москвы и других соревнованиях.

Это направление боевого искусство визуально напоминает фехтование, но имеет свои технические особенности. Предполагается, что в руках спортсмена должен быть японский меч, но в тренировках они используют деревянные палки.