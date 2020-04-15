Коронавирус в Армении, последние новости на 15 апреля 2020: число инфицированных достигло 1111

Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении представил цифры по количеству заболевших коронавирусом в стране на 15 апреля 2020 года. По данным центра, общее количество инфицированных в стране выросло до 1111. Количество пациентов с вирусом за сутки увеличилось на 44. Также по состоянию на 15 апреля зафиксирована еще одна смерть – умер мужчина.

- Умерший - 66-летний мужчина, у него было двустороннее воспаление легких. У мужчины имелись также сопутствующие хронические заболевания: ишемическая болезнь сердца, из-за чего развилась тромбоэмболия. Ему ампутировали нижние конечности. К сожалению, спасти пациента не удалось, - сообщила пресс-секретарь минздрава Армении.

Таким образом, количество жертв COVID-19 в Армении составляет 17, число излечившихся - 297.

Правительство Армении принято решение продлить режим ЧП еще на 30 дней: с 17:00 14 апреля до 17:00 14 мая. В стране ограничены въезд и выезд из страны, запрещены публичные мероприятия. Закрыты также учебные заведения и культурные учреждения.

Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, имея при себе паспорт и заполненную анкету. В республике продолжают функционировать продуктовые магазины и аптеки.