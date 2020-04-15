2020-04-15T12:09:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Израиле, последние новости на 15 апреля 2020: количество заболевших уже превысило 12 тысяч человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Израиле на 15 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Согласно последним данным, которые опубликовало министерство здравоохранения Израиля, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 178 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших по состоянию на 15 апреля 2020 года в Израиле составляет 12046 человек, из которых на ИВЛ находятся 133 пациентов, а еще 7417 проходят лечение дома, потому что болезнь протекает у них в легкой форме. Всего от осложнений COVID-19 скончались 123 человека, а еще 2195 вылечились и отправились домой.

УЧЕНЫЕ: «КОРОНАВИРУС В ИЗРАИЛЕ ИСЧЕЗНЕТ ЧЕРЕЗ 70 ДНЕЙ»

Смелый прогноз по пандемии коронавируса сделал профессор Тель-Авивского университета Исаак Бен Исраэль. Своего пика по заболеваемости коронавирус достигнет через 40 дней, после чего пойдет резко на спад, и уже через 70 дней в Израиле почти не будет регистрироваться новых случаев болезни, передает слова ученого издание ISRAland.

Такие прогнозы ученый сделал благодаря своим исследованиям в Национальном совете исследований и развития. При этом такой прогноз совершенно не зависит от строгих карантинных мер, которые вводит правительство страны на время праздников. В качестве доказательства своей правоты ученый приводит политику правительств Швеции, Сингапура и Тайваня, где власти отказались от строгого карантина в пользу сохранения экономики страны. Исаак Бен Исраэль подчеркивает, что коронавирус в день уносит жизни всего нескольких человек, хотя обычная смертность в стране от других болезней значительно выше.

А вот большинство коллег ученого высказались против такой точки зрения: по их мнению, сдерживать рост заболеваемости и смертности от опасного вируса позволяет только соблюдение режима полной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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