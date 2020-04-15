Коронавирус в Индии, последние новости на 15 апреля 2020: местные жители обвиняют европейцев в распространении болезни

По последним данным портала koronavirus-map.ru, по состоянию на 15 апреля 2020 года в Индии зарегистрировано 11555 случаев заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 достигло 396 человек, а выздоровевших пациентов – 1362 человека.

В настоящий момент Индия занимает 18 место в мире по количеству активных случаев заболевания. По числу выздоровлений страна расположилась на 25 месте, а по количеству смертей - на 20.

РОССИЯНЕ ЖАЛУЮТСЯ НА ТРАВЛЮ СО СТОРОНЫ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Совсем несладко сейчас россиянам, которые остались в Индии на время панэпидемии коронавируса. Местные жители совершенно не жалуют белокожих европейцев, особенно, после публикаций в местных СМИ, в которых утверждается, что именно туристы привезли опасный вирус в страну.

Как пишет портал «Проспект мира», травле со стороны местных жителей подверглась и жительница Красноярска Юлия Жеребкина, которая живет в городе Ченнай восточного штата Тамилнад. Даже несмотря на то, что у девушки есть местный паспорт, ее с ребенком выгоняют изо всех отелей, и целую неделю ей пришлось даже жить в лесу.

- Мне приходится постоянно носить мусульманскую одежду, мы с ребенком почти неделю голодали, потому что даже не могли купить продукты. Местные все время нас травили и вызывали полицию, а те совершенно не церемонились с иностранцами, - пожаловалась россиянка.

Ранее мы писали, что индийские полицейские заставили группу иностранцев, которые нарушили строгие условия карантина, 500 раз писать извинения на листке бумаги.