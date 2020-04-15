Коронавирус в Казахстане, последние новости на 15 апреля 2020: режим ЧП в стране продлили до 1 мая

По последним данным министерства здравоохранения Казахстана, за минувшие сутки в стране выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на утро 15 апреля в Казахстане зарегистрировано 1275 случаев заражения коронавирусом. Из них 203 человека выздоровели, а 15 скончались от пневмонии, вызванной COVID-19.

РЕЖИМ ЧП В СТРАНЕ ПРОДЛИЛИ ДО 1 МАЯ

Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении чрезвычайного положения в стране до 1 мая, об этом сообщает местное издание Тengrinews.kz. Это было весьма ожидаемо, ведь ранее Токаев не раз говорил о необходимости продлить режим ЧП минимум до конца апреля.

- Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. Понимаю, люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов, - уточнил Касым-Жомарт Токаев

Тем временем жителей Казахстана, нарушивших карантин и вышедших на улицу без крайней надобности, продолжают штрафовать. Только в столице Нур-Султане к административной ответственности привлекли уже 1770 человек, причем 166 из них были арестованы, 1126 – оштрафованы, остальные отделались строгим выговором на первый раз.