2020-04-15T12:10:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Германии, последние новости на 15 апреля 2020: по количеству выздоровлений страна вышла на 2 место в мире

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Германии на 15 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса, за последние сутки в Германии зарегистрирован 851 новый случай заболевания, общее количество зараженных коронавирусом по состоянию на 15 апреля в стране составило 132210 человек. От осложнений за сутки скончались 201 человек, общее число жертв COVID-19 достигло 3495 человек. Выздоровели и отправились домой 4400 пациентов, таким образом число излечившихся достигло 72600 человек.

Сейчас Германия занимает 6 место в мире по количеству активных болезней, 2 место - по числу выздоровлений, и 8 - по количеству смертей.

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЗАРАЗИВШИХСЯ COVID-19 В СТРАНЕ ВЫЗДОРОВЕЛИ

Ситуация с коронавирусом в Германии продолжает улучшаться. Как пишет местное издание DW, на последней пресс-конференции в Берлине глава института Роберта Коха Лотар Виллер заявил, что более половины пациентов, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели и были выписаны домой.

- Мы оцениваем число выздоровевших на данный момент в 68 100 (на момент публикации материала это число увеличилось до 72600 человек – Ред.) человек. Это означает, что более половины официально подтвержденных заболевших выздоровели, - подчеркнул Лотар Виллер. – Конечно, говорить о сдерживании инфекции еще рано, однако есть позитивные тенденции.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также отметила, что появился «проблеск надежды», но по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции, что очень не понравилось некоторым местным жителям. Они требуют отменить в стране строгий карантин, потому что это негативно влияет на экономику и психологическое благополучие граждан. Некоторые хулиганы даже нападают с камнями и палками на полицейских, провоцируя беспорядки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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