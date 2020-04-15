Коронавирус в Великобритании, последние новости на 15 апреля 2020: по количеству смертей страна находится на 5 месте в мире

По последним данным университета Хопкинса по состоянию на утро 15 апреля в Великобритании зарегистрировано 94845 случаев заражения коронавирусом. Из них 12129 человек скончались от пневмонии, вызванной COVID-19, еще 1559 пациентов находятся в тяжелом или критическом состоянии, и только 323 человека выздоровели и выписались из клиник.

На сегодняшний день Великобритания занимает 5 место в мире по количеству активных случаев заболевания. При этом по числу выздоровлений страна расположилась на 205 месте, а по количеству смертей - на 5.

ЖИТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОПАСАЮТСЯ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО СМЕРТЕЙ В СТРАНЕ ПРЕВЫШАЕТ ЦИФРЫ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ

Жители Великобритании опасаются, что на самом деле количество умерших в стране гораздо большее, чем цифры официальной статистики. Об этом сообщает издание Daily Mirror. Дело в том, что официальное число жертв коронавируса складывается из числа пациентов, скончавшихся в больнице. При этом совершенно не учитывается число умерших постояльцев домов престарелых и других социальных учреждений. По некоторым данным, за последнее время в домах престарелых Великобритании скончались около 4000 пожилых людей, но поскольку тестов на COVID-19 не хватает, никто не знает точную причину их смерти.

Ранее Управление национальной статистики Великобритании также заявило, что настоящее количество смертей от коронавируса на 15% выше, чем об этом сообщается официально.