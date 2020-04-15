Коронавирус во Франции, последние новости на 15 апреля 2020: количество смертей составило 15 750

По количеству заразившихся Франция остается на четвертом месте. Страна уступает США, Испании, Италии и Германии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 15 апреля количество заболевших составило 131 362 человека. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 21 и теперь составляет 15 750. Восемь человек скончались в Гваделупе, восемь – в Мартинике, трое – в Майоттеи двое в Сен-Мартен. Общее количество вылечившихся составило 29 121 человек.

Эдуар Филиппов, премьер Франции, поблагодарил Михаила Мишустина за помощь с вывозом своих граждан на родину, а также за медицинские средства и оборудование для Франции.

Главы правительств поговорили об организации совместной работы министерств здравоохранения по исследовани лечения и вакцин. Мишустин также пригласил своего коллегу в Россию после снятия ограничений.