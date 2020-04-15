"У меня нет коронавируса": Арина Шарапова раскрыла переписку с Александром Васильевым

В новом проекте радио "Комсомольская правда" телеведущая Арина Шарапова каждое утро отправляется в гости к своим знаменитым друзьям, чтобы обсудить все на свете. В виртуальных посиделках за чашечкой кофе уже приняли участие Владимир Познер, Лев Лещенко, Николай Дроздов и Елена Малышева. А сегодня, 15 апреля Шарапова пообщалась с режиссером Климом Шипенко, который в последнее время снял сразу две успешных картины - комедию "Холоп" (ставшую самой кассовой в российском прокате) и нашумевшую драму "Текст" (именно за нее досталось раздевшейся в кадре Кристине Асмус).

Обсудили знаменитости и состояние госпитализированного историка моды Александра Васильева.

- Кстати, Саша Васильев мне вчера написал, что никакого коронавируса у него нет. И это действительно большая радость. Я уж не стала ему цитировать Елена Васильевну Малышеву. Но ему все равно плохо, - поделилась в эфире радио "КП" Арина Шарапова.

15 апреля Шарапова пообщалась с режиссером Климом ШипенкоФото: Борис КУДРЯВОВ

- А в целом как его состояние? - поинтересовался Шипенко. - Мы знаем, что, к сожалению, сейчас очень много серьезных пневмоний, без подтвержденного коронавируса.

- Кстати, Голикова где-то сказала, что все пневмонии уже считаются «короной». Но он написал, что «чувствует себя лучше». И что кислород у него 97% в легких. Значит, у него все хорошо, - отметила Шарапова.

- Желаем ему здоровья, - поддержал режиссер.

- Да, очень бы хотелось. Тем более что сейчас так много людей страдает от этой идиотской болезни...

Напомним, 61-летний историк моды Александр Васильев был госпитализирован в Коммунарку несколько дней назад с подозрением на коронавирус. В интервью kp.ru он выразил уверенность, что заразился от Надежды Бабкиной на съемках телешоу "Модный приговор". Однако, ни у Васильева, ни у Бабкиной COVID-19 официально не подтвержден.

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Историк моды и телеведущий, у которого подозревают коронавирус, не теряет чувства юмора и здорового оптимизма. Говорит, что на всякий случай он уже составил завещание (подробности).