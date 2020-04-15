TikTok и Комитет по туризму города Москвы предлагают изучать столицу, не выходя из дома .

TikTok и Комитет по туризму города Москвы дарят пользователям возможность погрузиться в культурную жизнь столицы с помощью коротких видеороликов, даже когда культурные площадки города временно закрыты. Также с 15 апреля в рамках сотрудничества начнется эксклюзивная серия онлайн-трансляций от театра "Балет Москва".

Во всеобщий период самоизоляции ведущая площадка для коротких видеороликов TikTok становится окном во внешний мир для своих пользователей. Платформа объединила усилия с Комитетом по туризму города Москвы, предоставляя пользователям по всей России возможность погрузиться в культурную атмосферу столицы, не выходя из дома. Этому поможет официальный аккаунт в TikTok @discovermoscow.tiktok.

Уже сейчас в аккаунте доступны короткие, хронометражем до одной минуты, видеотуры по целому ряду музеев, начиная с классической Третьяковской галереи и заканчивая музеем современного искусства “Гараж”. Аккаунт будет регулярно пополняться новым контентом от различных культурных и развлекательных площадок Москвы. Уже сейчас пользователям доступны увлекательные короткие видеоэкскурсии по Третьяковской галерее, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музею русского импрессионизма, Еврейскому музею и центру толерантности, Манежу, Планетарию, Московскому зоопарку, музею-заповеднику «Царицыно» и другим местам.

Также Комитет по туризму города Москвы будет проводить в TikTok эксклюзивные прямые трансляции. 15 апреля в 15:00 на платформе в рамках проекта Мостуризма #Москвастобой пройдет трансляция постановки “Эгопойнт” от театра “Балет Москва”. А с 16 по 22 апреля пройдет эксклюзивная серия утренних эфиров: зрители смогут не только увидеть, как разминаются профессиональные артисты балета, но и присоединиться к их утренней зарядке. Трансляции будут проходить в 10 утра по московскому времени в аккаунте @discovermoscow.tiktok.

Музеи и парки Москвы переехали в TikTok .

«Онлайн-площадка #Москвастобой собрала очень разноплановые, но крайне интересные и знаковые культурные места Москвы. На @discovermoscow.tiktok, появляются видео проекта #Москвастобой и другой уникальный контент для тех, кто хочет в одном месте понять, из чего складывается культурный ландшафт столицы», — рассказали в пресс-службе Комитета по туризму города Москвы.

«В эти непростые времена мы хотим подбодрить пользователей по всему миру, поддерживая их ответственное решение оставаться дома для того, чтобы обезопасить себя и окружающих. Конечно, многие люди начинают скучать по активной культурной жизни, поэтому мы начали сотрудничать с Комитетом по туризму города Москвы. Мы уверены, что короткие видеоролики — это очень перспективный формат для музеев и других культурно-развлекательных учреждений, позволяющий всем людям, вне зависимости от места проживания, почувствовать потрясающую культурную атмосферу Москвы”, — отметила Надежда Лапина, операционный менеджер TikTok.

О TikTok:

TikTok — это ведущее приложение для создания и просмотра коротких видеороликов. Наша миссия — вдохновлять пользователей на творчество и приносить радость. TikTok имеет офисы в городах по всему миру, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин, Дубай, Мумбаи, Сингапур, Джакарту, Сеул и Токио. www.tiktok.com