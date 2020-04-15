2020-04-15T13:57:02+03:00
Экономика

Правительство выделит регионам еще 30 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

В регионах продолжат перепрофилировать больницы
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Фото: Александр Астафьев/ТАССМихаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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На дооснащение больниц и их перепрофилирование под борьбу с коронавирусом правительство выделит 30 миллиардов рублей. Деньги получат 84 региона. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

- Более половины коек в регионах нужно дополнительно оснастить необходимым оборудованием. В некоторых стационарах потребуется установить мобильные кислородные станции, которые используются в том числе для проведения реанимационных мероприятий. Также нужно оснастить эти койки аппаратами ИВЛ, - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что «в первую очередь получать качественное и своевременное лечение» должны пациенты, болеющие в тяжелой форме.

По словам Мишустина, еще более 11 миллиардов рублей потребуется для перепрофилирования коечного фонда федеральных медицинских организаций в регионах.

- Ситуация с распространением коронавируса остается непростой, число заболевших растет, хотя все больше становится и тех, кто выздоровел. Но пока вся система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой, - заявил Мишустин.

Мишустин: «Регионам выделят более 30 миллиардов на борьбу с коронавирусом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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