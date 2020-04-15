2020-04-15T14:17:26+03:00
Общество

ГАЗ вышел на работу, соблюдая все требования вирусологов

Горьковскому автомобильному заводу удалось оперативно решить проблему с очередями, которые возникли у проходной предприятия в понедельник 13 апреля, и возмутили пользователей соцсетей
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Автор фото: Артём СЕМЁНОВАвтор фото: Артём СЕМЁНОВ
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Как передает наш корреспондент с места событий, сейчас обстановка у автозавода соответствует всем требованиям режима повышенной готовности: работники входят на территорию небольшими группами, четко соблюдая дистанцию, массового скопления людей не наблюдается.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ МЕРЫ

Задержка на проходных была вызвана введением дополнительных мер контроля здоровья - процедурой измерения температуры, которую изначально было запланировано делать при посадке людей в корпоративные автобусы и на проходных. Но, при посадке в автобусы, на улице, при холодных температурах, бесконтактные градусники сбоили, поэтому пришлось мерить температуру на проходных, что и вызвало задержки.

«Это было единственное «узкое место», которое возникло в системе защитных мер, принятых на заводе. И его решили оперативно. Вся система была в первый же день досконально отработана и, уже со следующего дня на проходных у нас тотальное соблюдение дистанции», - прокомментировали на ГАЗе.

Напомним, как и почти все предприятия страны, ГАЗ останавливал производство с 30 марта. Однако, 13 апреля завод получил от правительства области разрешение на работу и вновь приступил к выпуску автомобилей. Для защиты здоровья сотрудников и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, на ГАЗе приняты беспрецедентные меры. Под контролем каждый этап передвижения сотрудников из дома до рабочего места.

Автор фото: Артём СЕМЁНОВ

Автор фото: Артём СЕМЁНОВ

Организован корпоративный транспорт: несколько десятков автобусов обеспечивают доставку сотрудников на завод и домой. Перед посадкой ответственные от рабочих советов и профсоюза контролируют, чтобы сотрудник был в маске и обработал руки антисептиком. График движения и маршрут автобусов составлены таким образом, чтобы обеспечить своевременную и плавную подвозку сотрудников. Кстати, перед выходом из дома, сотрудники должны самостоятельно измерить температуру - на работу можно выйти только здоровым. На входе в цех температуру измеряют повторно бесконтактным термометром. ГАЗ обеспечил достаточное количество термометров, чтобы процедура проходила быстро и люди не скапливались в очереди.

ОФИС – НА УДАЛЕНКЕ

Рабочие места на предприятии также организованы в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями. Прежде всего это касается дезинфекции и обеспечения гигиенического расстояния между сотрудниками. Детали распределены так, чтобы их касался только один оператор. Рабочие места разнесены на 1,5 метра, там, где это невозможно – установлены защитные экраны из прочного полиэтилена. Все сотрудники обеспечены масками, а на тех участках, где приходится работать рядом с коллегами, еще и специальными шлемами с пластиковыми щитками. Постоянно проводится уборка помещения с использованием дезинфицирующих растворов. В производственных помещениях установлены диспенсеры с антисептиками и бактерицидные рециркуляторы воздуха. Во всех 36 столовых установлены графики посещения небольшими группами, причем столы установлены на расстоянии 1,5 м. Здесь дезинфекция проводится каждый час.

Самим автомобилестроителям тоже придётся вести себя по-новому: тем, кто переведен «на удалёнку», в основном это офисные сотрудники, заново организовать свое рабочее место и привыкнуть к рабочему графику в домашних условиях, а тем, без кого невозможен производственный процесс - чаще мыть руки, соблюдать дистанцию и особый порядок прохождения через проходную, по возможности воздержаться от курения, внимательнее следить за самочувствием и т.п. На ГАЗе ведется активная разъяснительная работа, руководители, от линейных до топ-менеджмента, постоянно на связи, медики - в повышенной готовности.

Автор фото: Артём СЕМЁНОВ

Автор фото: Артём СЕМЁНОВ

Как один из крупнейших работодателей региона, ГАЗ осознает свою ответственность за здоровье своих сотрудников и принимает все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Сейчас нижегородские предприятия готовятся перенимать опыт ГАЗа, чтобы, используя проработанные Горьковским автозаводом методы, оперативно организовывать на своих площадках рабочие процессы и предусмотреть все меры предосторожности. Горьковский автозавод – предприятие даже не регионального масштаба. Его работа важна для экономики всей страны.

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