А есть ли запасы масок и спецкостюмов в резервах у армии

Министерство обороны России на 1 января 2020 года имело в своих медучреждениях и на складах 2 миллиона медицинских одноразовых масок, 15 тысяч респираторов, 100 изолирующих транспортных боксов, 10 тысяч одноразовых костюмов врача-инфекциониста и 3 тысячи медицинских защитных костюмов типа «Кварц».

В военном ведомстве корреспонденту «КП» сообщили, что работают в постоянном контакте с федеральным оперативным штабом по борьбе с короновирусом, а медучреждения военных округов и флотов – с местными властями и «антивирусными» штабами. В случае необходимости военные медики делятся запасами защитных средств с гражданскими коллегами.

Кроме того, Минобороны строит сегодня 16 быстровозводимых модульных клиник в разных регионах страны, которые будут задействованы для лечения больных коронавирусом. Первая такая клиника открывается уже 17 апреля под Нижним Новгородом. Остальные - в течение апреля-мая.

Во время репетиции Парада Победы в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чем «вооружена» армия против вирусной заразы?

Противочумный комплект «КВАРЦ-1М» является универсальным средством защиты от вирусов и микробов при птичьем и свином гриппе, гриппе H1N1, особо опасных инфекциях. Защищает органы дыхания, кожные покровы и слизистые оболочки персонала лабораторий и медицинских учреждений, врачебного и санитарного состава. Сохраняет свои свойства после многократной дезобработки.

Любопытно, что комплект является товаром двойного назначения (медицинского и военного). В отношении его действует Указ Президента РФ № 580 от 5 мая 2004г. Он входит в Список товаров и технологий двойного назначения, которые «могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль».

В состав комплекта входят: комбинезон, шлем, фильтр, бахилы, перчатки.

Гарантийный срок эксплуатации - 10 циклов автоклавирования (обработка горячим паром при повышенном давлении).

Средняя цена – 8000 рублей.

А еще, как уже говорилось выше, армейская и флотская военная медицина оснащена одноразовыми защитными комплектами врача-инфекциониста.

В него входят очки, перчатки, респиратор, бахилы, брюки, куртка, нарукавники, салфетка, фартук длинный, халат, шапочка-шлем.

Цена - 990 руб.