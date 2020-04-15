А есть ли запасы масок и спецкостюмов в резервах у армии
Министерство обороны России на 1 января 2020 года имело в своих медучреждениях и на складах 2 миллиона медицинских одноразовых масок, 15 тысяч респираторов, 100 изолирующих транспортных боксов, 10 тысяч одноразовых костюмов врача-инфекциониста и 3 тысячи медицинских защитных костюмов типа «Кварц».
В военном ведомстве корреспонденту «КП» сообщили, что работают в постоянном контакте с федеральным оперативным штабом по борьбе с короновирусом, а медучреждения военных округов и флотов – с местными властями и «антивирусными» штабами. В случае необходимости военные медики делятся запасами защитных средств с гражданскими коллегами.
Кроме того, Минобороны строит сегодня 16 быстровозводимых модульных клиник в разных регионах страны, которые будут задействованы для лечения больных коронавирусом. Первая такая клиника открывается уже 17 апреля под Нижним Новгородом. Остальные - в течение апреля-мая.
Во время репетиции Парада Победы в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Чем «вооружена» армия против вирусной заразы?
Противочумный комплект «КВАРЦ-1М» является универсальным средством защиты от вирусов и микробов при птичьем и свином гриппе, гриппе H1N1, особо опасных инфекциях. Защищает органы дыхания, кожные покровы и слизистые оболочки персонала лабораторий и медицинских учреждений, врачебного и санитарного состава. Сохраняет свои свойства после многократной дезобработки.
Любопытно, что комплект является товаром двойного назначения (медицинского и военного). В отношении его действует Указ Президента РФ № 580 от 5 мая 2004г. Он входит в Список товаров и технологий двойного назначения, которые «могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль».
В состав комплекта входят: комбинезон, шлем, фильтр, бахилы, перчатки.
Гарантийный срок эксплуатации - 10 циклов автоклавирования (обработка горячим паром при повышенном давлении).
Средняя цена – 8000 рублей.
А еще, как уже говорилось выше, армейская и флотская военная медицина оснащена одноразовыми защитными комплектами врача-инфекциониста.
В него входят очки, перчатки, респиратор, бахилы, брюки, куртка, нарукавники, салфетка, фартук длинный, халат, шапочка-шлем.
Цена - 990 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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