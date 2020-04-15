Коронавирус в Португалии, последние новости на 15 апреля 2020: число заразившихся достигло 17 448 человек

По состоянию на 15 апреля 2020 года в Португалии выявлено 17 448 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Поздно вечером 14 апреля стало известно, что COVID-19 заболели еще 514 человек. 32 человека погибли, и общее число умерших достигло 567.

Как отмечается, число выздоровевших возросло на 70 и составляет 347 человек.

Наиболее сложная обстановка так и остается в северном регионе - 10 302 заразившихся, из них умер 321 человек. По количеству зараженных COVID-19 Португалия занимает 16-ое место. О состоянии больных, не уточняется.

Запланированные на конец апреля в Португалии спортивные сборы отменены. Вместо этого атлеты будут тренироваться на базах в Новогорске, Кисловодске, Адлере и Сочи.

Министр здравоохранения страны рекомендовал всем носить маски в общественных местах, таких как супермаркеты или общественный транспорт.

- Важно соблюдать дистанцию, мыть руки и дезинфекцировать их, - сказал министр.