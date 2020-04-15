СУЭК Андрея Мельниченко поддержал медицину 155 миллионами рублей

Из порядка 155 миллионов 61 млн рублей получили местные больницы и медицинские учреждения, 94 млн рублей направлены на дополнительные меры по противодействию COVID-19 на территориях присутствия компании на производственных и транспортных предприятиях.

На эти деньги приобретаются цифровые рентгеновские аппараты, 30 кислородных модулей для поддержки легких при острых формах пневмонии, комплектующие для аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородные увлажнители, дезинфицирующие средства, физрастворы, защитные маски, респираторы, очки, стерильные перчатки и защитные комплекты.

Объем помощи Сибирская угольная энергетическая компания будет формировать исходя из ситуации с коронавирусом и потребностей медицинских учреждений.