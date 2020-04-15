Футбольные клубы, которые не переживут коронавирус

Футбольный клуб «Армавир» сегодня на своем сайте объявил, что официально снимается с чемпионата Футбольной национальной лиги (второго по силе дивизиона). Команда, которая шла на 12-м месте в чемпионате, даже не сможет доиграть нынешнее первенство, если оно будет продолжено. А со следующего сезона такой команды, которую фактически финансирует один бизнесмен – Джеван Челоянц, просто не будет. В лучшем случае, если городские власти найдут на нее денег, она сохранит профессиональный статус и будет играть в низшем дивизионе.

Увы, «Армавир» не первый клуб, который не переживет коронавирус. Еще раньше о выходе из ФНЛ объявил «Луч» из Владивостока. Он и раньше ходил в аутсайдерах первого дивизиона, но пару раз оставался в лиге благодаря тому, что разорялись другие команды. На востоке со спортом сейчас вообще плохо. Ведь пару недель назад и хоккейный клуб «Адмирал» объявил, что в следующем сезоне не будет выступать в КХЛ – все деньги ушли на борьбу с пандемией.

Но этот список, к сожалению, только открывается. Из клубов ФНЛ финансовые проблемы испытывает московское «Торпедо», которое теперь, похоже, уже на рвется в Премьер-лигу. Главный спонсор команды Роман Авдеев и раньше говорил, что тащить команду сложно. А теперь и вовсе стоит вопрос – выплывет ли его девелоперская компания «Инград», которая красуется на черно-белой форме торпедовцев.

Не хотим быть пророками, но и в высшем свете нашего футбола намечаются тектонические изменения. Пока каких-то конкретных заявлений от клубов РПЛ нет, но известно, что в зоне риска оказались «Крылья Советов» и «Оренбург». Может подвиснуть и «Уфа». В Башкортостане придется искать средства сразу на две команды – футбольную «Уфу» и хоккейный «Салават Юлаев», у которого в этом вопросе всегда был приоритет.

Что касается больших команд, то они скорее всего откажутся от своих фарм-клубов, выступающих в ПФЛ. Впрочем, заглядывать в третий по силе футбольный дивизион России даже немножко страшновато. Через несколько месяцев картину перепаханного футбольного поля мы вообще здесь можем не узнать.