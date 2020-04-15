Московский кинофестиваль состоится в октябре, а судьба Каннского до сих пор неизвестна

Московский международный кинофестиваль должен был начаться через неделю и пройти с 22 по 29 апреля. Но в связи с пандемией был вынужден переехать на осень. Дирекция фестиваля, в отборочную комиссию которого входит кинообозреватель "КП", объявила о переносе ММКФ на начало октября. Есть надежда на то, что к этому времени ситуация вернется к нормальной, границы откроются и в Россию снова начнут пускать иностранных граждан. Международные фестивали невозможны при закрытых границах.

Решение о переносе ММКФ утверждено Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей. Она следит за тем, чтобы фестивали класса «А» не наслаивались один на другой. Осенью (при оптимистическом прогнозе, конечно) это действительно может стать проблемой: один за другим в сентябре должны состояться фестивали в Венеции, Торонто, Сан-Себастьяне. Московскому фестивалю удалось выкроить себе местечко. Работа над его программой была практически завершена в марте.

Самая неопределенная ситуация сейчас, как это ни странно, у Каннского фестиваля. Очень долго Канны не могли определиться со своим положением, к неудовольствию мировой киноиндустрии. Неизвестно, какой будет ситуация осенью, но сейчас уже окончательно ясно, что 73-й Каннский фестиваль, который должен был пройти в этом году, как и всегда, в мае - с 12-е по 23-е, не состоится в конце июня, на что рассчитывали организаторы. После обращения президента Макрона, продлившего карантин до 11 мая и объявившего, что никакие массовые сборища не будут разрешены до середины июля, фестиваль выпустил очень мутное заявление, в котором огласил и без того очевидное: в конце июня фестиваля не будет. Дирекция продолжает рассматривает возможные варианты - при этом перейти в он-лайн такой бегемот, как Канны, не сможет, даже если бы захотел, а объявить об аннулировании фестиваля в этом году, видимо, не позволяет его частично освоенный 32-миллионный бюджет. Переносить же фестиваль на осень, которая и так уже перегружена другими фестивалями, тоже едва ли получится. Остается лишь следить за предстоящими фестивальными войнами.