Михаил Погребинский о словах об "ударе по российским стратегическим объектам": Это обычное дело в сегодняшней Украине. Вот в чем трагичность ситуации

Украинские ястребы продолжают грезить о “российском вторжении” и предлагают решать проблемы единственным доступным их мышлению способом: силовым. На сей раз свои боевые коготки решил продемонстрировать директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман. В интервью одному из украинских изданий он заявил, что удары ракетами «Ольха» (украинские системы залпового огня) могут быть нанесены по российским «объектам критической инфраструктуры»– например, «по нефтеперерабатывающему заводу», находящемуся в России. По мнению павлоградского мечтателя, «Ольха» - вполне приемлемое средство, чтобы «бить по тылам противника».

(Формально Шиман заявил это с оговоркой - мол, если начнется «широкомасштабное наступление России на Украин». По сути – высказал свои мечты.)

Прокомментировать воинственное заявление «жевто-блакитного» директора обозреватель «Комсомольской правды» попросил известного украинского политолога Михаила Погребинского.

- Михаил Борисович, на Украине допустили возможность ракетного удара по России. Высказался один деятель. Вы уже в курсе?

Михаил Погребинский - о словах директора Павлоградского химзавода (Украина) Шимана, который допускает возможность ракетного удара по России 00:00 00:00

- У нас в Украине, на самом деле, всегда было какое-то количество людей, которые люто ненавидели “москалей”, люто ненавидели Россию. Ну, и они в своем кругу этого не стеснялись. И все это воспринималось там, на Западной Украине, в порядке вещей.

Поэтому, еще много лет назад, когда развалился Советский Союз, там уже сразу начали отмечать и памятные даты по поводу Бандеры, и ставить ему памятники – все это было.

- И присвоение Степану Бандере посмертно звания Героя Украины.

- Ну, это уже при Ющенко. (Звание Героя Украины было присвоено Степану Бандере посмертно в 2010-м году указом президента Виктора Ющенко. - А.Г.)

А я говорю о том, что было еще 20 и 25 лет назад. А тогда, в 90-х, все ограничивалось частью страны, не поощрялось в Киеве и встречалось в штыки в какой-нибудь Одессе, Николаеве или Харькове (я уж не говорю про Крым и Донецк).

Но, когда произошли известные события в 2014-м году, начался процесс легализации этой позиции, то есть она стала частью мейнстрима.

Дело дошло до того, что националисты и бандеровцы посчитали себя вообще неприкасаемыми, не подлежащими никакому наказанию. Настолько, что стало возможным не просто говорить, не просто ставить памятники, а, например, убить известного журналиста, которого они считали украинофобом, шевченкофобом и так далее...

- Вы имеете в виду Шеремета?

- Нет, я имею в виду Олеся Бузину, моего товарища. Прошло 5 лет со дня его убийства.

Писателя Олеся Бузину убили весной 2015 года в Киеве.

Так вот, когда поначалу задержали (как сообщали СМИ - подозреваемого в убийстве Бузины. - A. Г.), они (националисты) его вытащили. И даже бравировали этим. И до сих пор никто не осужден. При Порошенко (приверженцы этой идеологии) фактически были частью (власти), Служба безопасности Украины их крышевала. СБУ их использовала в открытую.

- Вы имеете в виду людей, которые убили?

- Да, и тех, которые убили, и тех, которые близки им по взглядам. Их довольно много. Вот эти последние 6 лет - это время легализации бандеровской идеологии, вплоть до признания, что - если ты такой, если ты еще где-то 3 дня был в АТО, значит, тебя нельзя осудить (ну, за редчайшими исключениями).

Так что - этот Козел, который там, где-то в Павлограде (это тоже на Западной Украине), такое говорит, - он не сегодня появился. И раньше такие, как он, за столом об этом говорили. А теперь он не считает, что должен сдерживаться. Это закономерно.

Но его поведение и слова, безусловно, никакого отношения к тем, кто принимает решения, не имеют. Его высказывания только отражают атмосферу, в которой мы живем. Я бы так сказал.

- И это не внушает нам оптимизма, к сожалению..

- Честно говоря, я не стал бы делать этому идиоту рекламу на таких популярных ресурсах, как «Комсомольская правда». Я уверен, что и телеведущий Соловьев вспомнит об этом человеке, в «60 минут» покажут. И сделают из него «героя Западной Украины». Вот какие идиоты там есть, да. Но, слава Богу, пока не они принимают решения.

- Но с юмором тоже как-то не получается к этому относиться.

- Я вообще совсем не склонен с юмором к этому относиться. Я, безусловно, этим возмущен. Но просто не считаю это чем-то из ряда вон выходящим.

Это никакая не сенсация, это обычное дело в сегодняшней Украине. Вот в чем трагичность ситуации.

Этого человека никто реально не осудит за его слова. В принципе, в другой ситуации можно было бы предъявить ему какие-то претензии за разжигание межнациональной розни и так далее... Ничего такого делать не будут.

- Может, наградят даже?

- Нет, не наградят. Но могут повысить в должности. Это возможно.

У нас премьер и министр были сторонниками Порошенко, а второй так вообще высказывался по-хамски в отношении Зеленского совсем недавно, буквально за месяц до того, как его назначили министром... Такая у нас в Украине реальность…

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