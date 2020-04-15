Садовод Туманов, запертый в Америке: «Когда нам удастся вырваться на родину, не знают даже в консульстве»

Когда известный российский садовод Андрей Туманов летел в Америку (можно сказать, по обмену опытом), ни о каком карантине не было даже речи. Границы были открыты. А о злом коронавирусе говорили разве что в Китае и в некоторых странах Европы.

Но за считанные недели (если не сказать дни) ситуация резко изменилась. Закрылись парикмахерские, рестораны, колледжи, фитнес-клубы, развлекательные центры. С магазинных полок исчезли крупы, консервы, заморозка.

Но, самое главное, прекратилось авиасообщение.

И остался наш прославленный дачник на земле дяди Сэма. И теперь ему, как в той песне, нельзя ни налево, ни направо, а «можно только неба кусок, можно только сны».

Однако Туманов держится молодцом. И не унывает. Работать ему на США нельзя (виза не рабочая). А вот на Россию, пожалуйста. И он активно пишет журналистские заметки, сотрудничает с радиостанциями, выходит в эфир федеральных телеканалов. И, конечно, не отказывает в интервью «Комсомольской правде».

Публикуем очередные выдержки из его дневника.

Далее записано со слов Туманова.

Кажется, что это тротуар в каком-нибудь Пскове. Но нет, Лос-Анджелес. Фото: личный архив Андрея Туманова

* * *

«Если вам мое произношение покажется немного странным, не удивляйтесь. Русский язык я забыть еще не успел. Просто недавно в эфире одного шоу так резво дискутировал (по скайпу), что прикусил язык».

* * *

«Никакой ясности и определенности по-прежнему нет. Я и еще многие мои соотечественники остались на чужом континенте практически без средств к существованию. Если вы где-то слышали, что нам тут оказывают всяческую помощь (и даже кормят и поят), не верьте. Это неправда. Информация о самолетах, которые эвакуируют россиян, тоже, мягко говоря, преувеличена. Звоню в консульство. Ответ пока один и тот же: «Ничего не знаем, ждите».

В одни руки не больше двух. Фото: личный архив Андрея Туманова

Еще говорят, что нужно заполнить форму на нашем сайте госуслуг. Однако далеко не все на нем зарегистрированы. А сделать это в Америке не получается. Тоже проблема.

Я хоть и зарегистрирован, толку от этого нет. Обещали, что ответ будет в течение суток. Но прошло уже две недели.

В таких стоящих много лет на приколе авто живут люди. Фото: личный архив Андрея Туманова

Мы, земляки (все те, кто здесь застрял), общаемся на форуме. Кто-то даже предложил свое правительство сформировать. И помочь самим себе в этом изгнании. Или собраться отрядом и двинуть в поход. Через Канаду, Аляску и Берингов пролив. А что, плотик смастерим - а там уже и Чукотка. По крайней мере, вариант с обычным перелетом (за свои деньги!) кажется уже более фантастическим».

* * *

«В начале своего путешествия (еще до карантина) я успел проехать вдоль многих штатов. И даже попахал землю на тракторе. Фермер, глядя на то, как я стараюсь, даже предложил мне зарплату. Но я не взял. Виза-то не рабочая. И зарабатывать не имею права. Кто-нибудь стуканет в полицию - и все. Накажут.

Каша - три доллара и наша. Фото: личный архив Андрея Туманова

Но зато теперь те же фермеры, которые следят за моими соцсетями и знают, что я не улетел домой (не успел), предлагают мне прислать продукты. Я подумал, да и согласился. Друг Том прислал 20 кг картошки. Половину я отдал хозяйке домика, который снимаю (в Лос-Анджелесе - в небольшом райончике Силвер-Лейк, - прим. ред).

Она так обрадовалась!.. Американцы обожают халяву... Ей квартиранты по 70 долларов в день платят. А 10 кг картошки - это примерно 5 долларов. Зато эмоций на неделю. Взамен, говорит, берите лимоны. Сколько хотите. Все равно их девать некуда.

Садовод Андрей Туманов: «Я теряю носки под кроватью, а американцы... на автостраде». Фото: личный архив Андрея Туманова

Я таких лимонов никогда не видел. В руках подержишь, потом ладони пахнут весь день, как от духов. Ну, варенье делаю, конечно. В чаёк кладу. Мушмула тоже в свободном доступе (экзотический плод, внешне похожий на абрикос, - прим. ред). В общем, пока держимся».

* * *

«А еще был у меня недавно ночной гость. Ох и навел он шороху!..

Короче, три часа ночи. Сплю. И вдруг слышу, как кто-то под моей дверью чавкает. Да так увлеченно!

Возможно, стоило пересидеть в своем сарайчике. Но любопытство мое взяло верх. Схватил фонарь (а в саду очень темно - никакого освещения нет), видеокамеру - и туда. Мол, хенде хох! Смотрю, а это опоссум. Семена от мушмулы трескает. Упитанный такой. Ленивый. Меня увидел и начал ретироваться. Нехотя так... С недовольным видом. Я же прервал его трапезу... Потом - другой ночью - он опять пришел. Но уже не один. С подружкой».

Развенчиваем сказку про ухоженные американские газоны. Фото: личный архив Андрея Туманова

* * *

«В магазинах полочки пустые. Но это вечером. Утром все товары на месте. Возле многих из них появились объявления. Мол, продается по две штуки в одни руки. Мука, макароны, крупы... В принципе, этого вполне достаточно.

Тележки тщательно протираются. Если появиться без маски, на тебя будут косо смотреть. Касса обслуживает трех покупателей. После этого санобработка товарной ленты. Попшикали, протерли. Все высохло. И снова можно работать».

* * *

«Встречался тут с местной сенаторшей. Руки друг другу не жали. Общались, соблюдая дистанцию. И вот она спрашивает, какие, на мой взгляд, у Лос-Анджелеса недостатки. Я с готовностью доложил. О том, как прогуливался по одному райончику, а там тротуарная плитка вздыбленная, травой заросшая. Ходить неудобно.

- А у вас что, машина сломалась? - с удивлением спросила та.

Ну почему, говорю. Нет. Просто хочется иногда и погулять.

Сенаторша кивнула. И сказала, что у них бюджетик ограниченный. Плитка 1967 года вполне себе еще ничего.

- А что вы смеетесь? - не поняла она, глядя на то, как меня трясет.

Но я уже не мог остановиться. Лос-Анджелес. Самый богатый город. Самого богатого штата. Самый богатой страны. В мире. И нет денег на плитку...»

* * *

«Побывал (еще до карантина) в одном научном институте. Они там выстраивает разные бизнес-модели для сельского хозяйства. Умнейшие люди. С двумя Гарвардами... И прочими регалиями. Видно, что хорошо зарабатывают. На парковках дорогущие автомобили.

И вот тоже спросили, какие недостатки я вижу. В частности, у них в институте.

Ну я поскромничал для порядку. Сказал, что их сложной науке только начал обучаться. Но все-таки... Ну вот поливалки на улице…

- Да-да, - кивнули ученые мужи.

Сейчас идет дождь, а они все равно поливают. Не экономненько.

Они побежали за каким-то профессором. Тот сел за компьютер. Начал составлять уравнения... И в итоге пришел к выводу, что переделывать систему автоматических поливалок выйдет дороже. И лучше заплатить за воду. Вот, какое дело. Не всегда нужно что-то преобразовать к лучшему».

Андрей Туманов: «Да, и еще. Напишите, что НЛО уже замучили. И летают, и летают!..» Фото: личный архив Андрея Туманова

* * *

«Пошел в магазин. Смотрю, мужик что-то копает. Возле дома три горочки, засаженных цветами. И огромный плакат - «Я - за Берни Сандерса!»

Мне стало интересно. Подошел. И спрашиваю:

- Привет? Как дела?

Соблюдая дистанцию, разумеется.

Ну и тот вскоре сообщил, что ненавидит Трампа.

- Приходили, - говорит, - за него агитировать. Два мужика. Тут и остались…

И кивает на два пригорочка.

- Вот чтобы больше никого не закапывать, я и воткнул табличку. Чтобы даже не совались.

Шутник...

Я его горячо поддержал. Хотя о Берни Сандерсе почти ничего не знаю».

* * *

«Есть сложности с перевозкой багажа. Мне перед перелетом понадобится оформить кое-какие документы. Чтобы не везти биоматериалы контрабандой. Но все же закрыто…

Обратился к русскоязычному нотариусу (женщина, родилась в США, родители в свое время эмигрировали из России). Она накрутила процентов 25 к стоимости своих услуг. И ничего не оформила.

Позже мне напомнили фразу из «Брата-2»:

«Мы, усские, не обманываем дуг дуга».

И объяснили, что к «своим» лучше не обращаться. Разведут на деньги.

Есть вариант почтой отправить. Но это сильно удлинит отправку по времени».

* * *

«Болельщики продолжают по ночам орать кричалки. Из-за карантина гулять вместе им нельзя. Вот они и устраивают перекличку. За что болеют, точно не знаю. Но чаще всего слышу:

- Атланта! Атланта!

И потом в дудку свою. Да громко.

Я в прошлый раз выбежал на улицу и проорал в ответ:

- Спартак чемпион!

На этот раз придумал другую кричалку:

- Кто болеет за Атланту, выпил тот дезодоранту!

Болельщики притихли. А потом даже начали копировать меня. Поняли, что я иностранец. И, вероятно, решили, что я их, атлантовский».

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