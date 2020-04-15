Дым от лесных пожаров может способствовать распространению эпидемии

В этом году МЧС России фиксирует на 21% больше природных пожаров, чем в 2019-м, примерно в трети регионов России уже ввели особый противопожарный режим. В прошлом году огонь уничтожил 10 млн гектаров леса в стране.

При этом проблема актуальна не только для России, в Австралии стихия выжгла более 6,3 млн га.

В связи с наступлением пожароопасного сезона экологи вызывают обеспокоенность повышением уровня пыли в воздухе и тем, как это может повлиять на распространение коронавирусной инфекции.

Существует теория, согласно которой пожары в Австралии помогли коронавирусу распространиться с территории Китая по всему миру, и такую возможность сейчас исследуют по всему миру. Известно, что похожие случаи были ранее с вирусом гриппа.

- Пока есть соответствующие исследования только по гриппу. Благодаря статистике США за последние 30-40 лет, известно, что гриппозные вспышки были связаны с погодой. В частности, их фиксировали зимой после нескольких солнечных дней подряд. Никакого удовлетворительного объяснения этому пока не найдено, - рассказал главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов МК.RU.

По мнению экологов, существует некий растительный компонент, пыльца цветущего в это время растения, который приносит ветром из южного полушария, и она взаимодействует с гриппом. Пока все это является гипотезой, но возможно, что с коронавирусом происходит аналогичная история. Лучшим способом борьбы с таким распространением вирусной инфекции представляется искусственный вызов дождей.

- Вирус цепляется к частицам пыли, а человек глотает их. Вы никак не определите, какая туча подлетает к населенному пункту – с коронавирусом или без него. Речь идет о частицах размером меньше микрона. В связи с этим искусственный вызов дождей является спасением для России. Нельзя жалеть на это деньги. Конечно, можно поливать дороги при помощи поливальных машин, но их эффективность никто не может оценить. Дождь всегда очищает лучше, - подчеркнул Самсонов.

Как отметил, эколог, пожары гарантировано усилят запыленность воздуха. Соответственно, если люди не будут носить медицинские маски в зоне пожаров, риск заразиться коронавирусом для них возрастет многократно.

Усугубление ситуации с лесными пожарами Самсонов связывает с глобальным изменением климата. В частности, становятся более жесткие как засухи, так и наводнения. При этом в одном и том же регионе могут быть лесные пожары и наводнения.

Напомним, ранее экологи нашли связь между смертностью от коронавируса и загрязнением воздуха. Дыхательные пути и организм жителей подверженных более высокому уровню загрязнения воздуха регионов в целом уже ослаблены из-за плохой экологии, что может приводить к ряду осложнений для пациентов с COVID-19.