Глава Минтруда: более 1 миллиона семей обратились за выплатой в 5 тысяч рублей

В России официально зарегистрировано 735 тысяч безработных. С начало года их стало на 44 тысячи больше. Безработица выросла на 6,36%. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на совещании президента с членами правительства в среду.

- Сведения об официально регистрируемой безработице характеризуют ситуацию на рынке труда без учета особенностей нерабочих дней. Для того, чтобы иметь объективную картину происходящего в сфере занятости, организован ежедневный онлайн-мониторинг, - сказал Котяков.

Для сравнения он привел прошлогоднюю статистику: годом ранее на учете в центрах занятости состояли 813 тыс. человек.

В то же время, по словам Котякова, госпортал «Работа в России» получил 180 тысяч заявлений от россиян, которые хотят зарегистрироваться в качестве безработных. Если по каждому заявлению будет принято положительное решение, то официальная безработица в ближайшие дни может вырасти на четверть: с 735 до 915 тысяч человек.

Напомним, ранее было принято решение, что все вставшие на учет в службу занятости с начала марта получат максимальное пособие в 12 тыс. 130 рублей и еще доплату по 3 тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.

Котяков также рассказал, что уже более 1 миллиона семей, имеющих право на получение материнского капитала, обратились за ежемесячной выплатой в 5 тысяч рублей.