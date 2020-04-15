2020-04-15T17:12:37+03:00
Политика

Глава Минтруда: более 1 миллиона семей обратились за выплатой в 5 тысяч рублей

В России появилось 44 тысячи новых безработных
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Глава Минтруда Антон Котяков. Фото: Екатерина Штукина/ТАССГлава Минтруда Антон Котяков. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Изменить размер текста:

В России официально зарегистрировано 735 тысяч безработных. С начало года их стало на 44 тысячи больше. Безработица выросла на 6,36%. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на совещании президента с членами правительства в среду.

- Сведения об официально регистрируемой безработице характеризуют ситуацию на рынке труда без учета особенностей нерабочих дней. Для того, чтобы иметь объективную картину происходящего в сфере занятости, организован ежедневный онлайн-мониторинг, - сказал Котяков.

Для сравнения он привел прошлогоднюю статистику: годом ранее на учете в центрах занятости состояли 813 тыс. человек.

В то же время, по словам Котякова, госпортал «Работа в России» получил 180 тысяч заявлений от россиян, которые хотят зарегистрироваться в качестве безработных. Если по каждому заявлению будет принято положительное решение, то официальная безработица в ближайшие дни может вырасти на четверть: с 735 до 915 тысяч человек.

Напомним, ранее было принято решение, что все вставшие на учет в службу занятости с начала марта получат максимальное пособие в 12 тыс. 130 рублей и еще доплату по 3 тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.

Котяков также рассказал, что уже более 1 миллиона семей, имеющих право на получение материнского капитала, обратились за ежемесячной выплатой в 5 тысяч рублей.

Котяков: В России 735 тысяч безработных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Историю дипломатических отношений России и Казахстана можно изучать в он-лайн-музее посольства
Среди артефактов музея в бывшей резиденции Нурсултана Назарбаева на Чистых прудах – хоккейная клюшка Владимира Путина с его автографом, казахстанские фотографии из личного архива Дмитрия Медведева, книги и ракетка Бориса Ельцина
Совещание Владимира Путина с правительством 15 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Президент обсудит с кабмином развитие радиоэлектронной промышленности в 2020 году. Прямую онлайн-трансляцию совещания Владимира Путина с правительством смотрите 15 апреля после 16:00
Президент Казахстана заявил о необходимости радикальной реформы здравоохранения, образования и науки
«Все герои антивирусной битвы – медики, полицейские, военнослужащие, волонтеры - достойны отдельного монумента в нашей стране», - считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Новости 24
Беспроцентные кредиты на выплату зарплаты для предприятий: как и где можно получить в период коронавируса
Милонов рассказал, как работает Госдума в период карантина
Юрист рассказала, как оформить цифровой пропуск на даче, где нет интернета
Путин предложил оказать помощь пострадавшим от пандемии коронавируса компаниям
Новые правила сдачи экзаменов на права в ГИБДД перенесут на следующий год
Путин поручил внимательно контролировать соблюдение прав россиян на удалённой работе
Отсрочка по НДФЛ для врачей из-за коронавируса: Медики получат "чистыми" до 80 тысяч рублей
Число безработных россиян с начала года выросло на 44 тысячи
Кудрин объяснил свою идею использовать вклады физлиц для поддержки экономики
Поддержка авиакомпаний в период коронавируса: Из бюджета выделят 23 миллиарда рублей
Поддержка региональных бюджетов в период коронавируса: субъектам выделят 200 млрд рублей