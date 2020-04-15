2020-04-15T18:33:56+03:00
Общество

Ученые «Роснефти» и национального парка «Русская Арктика» обнаружили микроорганизмы, способные очищать почву от нефтепродуктов

Открытие совершено после при заборе проб на острове Земля Александры
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Специалисты нефтяной компании «Роснефть» и национального парка «Русская Арктика», развивая совместный проект «Чистая Арктика», обнаружили бактерии, на основе которых можно разработать препарат для очищения грунтов от нефтепродуктов. Уникальные

микроорганизмы были выявлены учеными при заборе проб загрязненной почвы на острове Земля Александры, где до 2015 года размещались склады горюче-смазочных материалов.

В ходе испытаний, проведенных в лабораториях Федерального исследовательского центра Биотехнологии РАН, обнаружилась уникальная особенность бактерий - они способны разлагать нефтепродукты при низкой температуре (2-6°С). Микроорганизмы могут быть использованы при создании биопрепаратов для комплексной очистки грунтов в Арктике от нефтепродуктов.

Таким образом, открытие ученых позволит решить одну из главных экологических проблем арктических территорий.

«Поскольку процесс самоочищения почв длителен, биотехнологические методы рекультивации почв, которые сейчас мы изучаем на архипелаге Земля Франца-Иосифа, приобретают исключительно важную роль», - пояснил руководитель комплексного научного проекта «Чистая Арктика» Дмитрий Крюков.

Проект «Чистая Арктика» стал логическим продолжением инициативы Президента РФ по очистке Арктических территорий, которая начала реализоваться на архипелаге Земля Франца-Иосифа в 2012 году. Ранее «Роснефть» совместно с биологами МГУ и при поддержке компании«Иннопрактика» разработали не имеющий аналогов в мире препарат по утилизации нефтяных загрязнений на воде при низких и отрицательных температурах.

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