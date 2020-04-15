Президент Олимпийского комитета России: Я не поддерживаю тех спортсменов, которые во время эпидемии коронавируса остаются на базах

15 апреля президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков провел видеоконференцию с журналистами, на которой ответил и на вопросы «Комсомолки».

- Станислав Алексеевич, как минимум две сборные команды России по художественной гимнастике и велоспорту не ушли на домашнюю самоизоляцию и продолжают тренировки. Ирина Винер не отпустила своих девочек с базы в Новогроске, откуда всех других спортсменов выселили после того, как один гимнаст и тренер заболели коронавирусом. А Александр Кузнецов практически запер на треке в Санкт-Петербурге велосипедистов. Как вы к этому относитесь, не опасно ли это?

- Что касается наших гимнасток в Новогорске, то прежде всего мы должны думать о здоровье спортсменок. Если те условия, которые созданы на базе, и если те условия полнейшего карантина могут способствовать продолжению тренировок, то здесь ответственность несет только тренер сборной команды. Но это речь идет о маленьких, юных спортсменках, возможно несовершеннолетних. Нахождение их под одной крышей является в какой-то степени формой спортивного интерната. Чтобы юные спортсменки не могли где-то еще контактировать.

Что касается продолжения тренировок в Санкт-Петербурге, то мы должны отдавать себе отчет, что любой взрослый спортсмен имеет гораздо больший круг общения. И мне в данной ситуации видится, что лучшее место где находиться в самоизоляции – у себя дома, в кругу своих близких, в кругу своей семьи. И мы здесь с коллегами полностью солидарны, желательно, чтобы вообще все спортсмены находились по домам, в своих квартирах, в местах постоянного проживания и вели образ жизни, соответствующий серьезности ситуации. Поэтому я не являюсь тем, кто поддерживает спортсменов, находящихся в период эпидемии коронавируса на спортивных базах.

- Еще один актуальный вопрос. Сейчас закрыты почти все антидопинговые лаборатории. Пробы у спортсменов не берут, по сути допинг-контроля нет. У вас были консультации с ВАДА, как быть в этой ситуации? И не создаст ли нам все это проблем в будущем?

- Хороший вопрос. Эта тема нас серьезно беспокоит. Насколько я понимаю, большинство лабораторий действительно сейчас не работают, а границы, через которые надо передавать допинг-пробы, закрыты. Это серьезный вызов для Всемирного анти-допингового агентства. Каким образом ВАДА может убедить, что все спортсмены, которые в этот период не подвергались тестированию, - чисты и не принимали допинг? Некоторые наши наиболее рьяные коллеги, прежде всего из англо-саксонских стран должны обратить внимание на ту проблему, которая есть у них. Равно как должны обратить на свои проблемы США. Ни одна из американских коммерческих лиг, ни НБА, ни НХЛ, ни Национальная футбольная лига не попадают под юрисдикцию ВАДА. То есть вся элита американского спорта не является предметом контроля со стороны ВАДА. Эта ситуация, умноженная на ситуацию с господином Салазаром (известный тренер по легкой атлетике, работавший со многими звездами, пожизненно отстранен за использование допинговых программ) – это серьезный вызов. Так что ВАДА находится в очень двусмысленном положении. Как они будут выходить из него, я не знаю. Заявлений от ВАДА я во всяком случае не слышал.