Процентная ставка – 0! ПСБ начал выдавать беспроцентные кредиты

В России начали выдавать кредиты под ноль процентов. Новые условия кредитования предлагают в ПСБ бизнес-компаниям для поддержки деятельности предприятий в непростых экономических условиях. Из-за пандемии коронавируса некоторые фирмы вынуждено простаивают, где-то переходят на удаленку, но обороты падают пока ситуация с заболеваемостью не придет в норму.

Первые кредиты под нуль процентов выданы предприятиям, пострадавшим от пандемии коронавируса, они находятся в Москве, Тюмени и Перми.

- Кредит на 600 тысяч рублей получила компания-грузоперевозчик в Тюмени – ООО «ГК «Трансавто», и на сумму 1 миллион рублей – ООО «Строгановская вотчина», владелец ресторана в Перми. Кредит на зарплату по государственной программе в 1,2 миллионов рублей выдан также ООО «Лидер» из фитнес-индустрии в Москве, - сообщили в банке. Деньги пойдут на зарплаты сотрудников.

Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил разработать меры по поддержке бизнеса: теперь компании могут рассчитывать на «кредитные каникулы», получают отсрочку от уплаты налогов и страховых взносом до полугода. На совещании 15 апреля глава государства предложил создать новый кредитный продукт –льготные кредиты бизнесу.

- Самое важное для бизнеса в этот сложный период –– сохранить трудовые коллективы. Мы помогаем клиентам адаптироваться к этой непростой экономической ситуации и даём возможность получить кредит на выплату зарплаты не только клиентам банка, - прокомментировал Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

Максимальная сумму кредита под 0 процентов – 3 миллиона рублей. Срок выдачи займа – 6 месяцев. В банке сообщили, что получают более 300 заявок ежедневно.