2020-04-15T19:08:48+03:00
Общество

Эксперт: «Радиационных ветров» в сторону России со стороны Чернобыля сейчас нет и в ближайшие дни не будет

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин прокомментировал ситуацию с пожарами вокруг Чернобыльской атомной станции
Игорь ЯКУНИН
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Ситуация по пожарам стабилизируетсяСитуация по пожарам стабилизируетсяФото: REUTERS
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Как уже писала «КП», с 4 апреля в Чернобыльской зоне на Украине сотни спасателей борются с огнем. В начале этой недели стало известно, что горит Рыжий лес — большая сосновая зона к западу от ЧАЭС, где были серьезные радиоактивные осадки после аварии на этой атомной станции в апреле 1986 года. Вот что сказал "КП" глава Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

- Юрий Евгеньевич, пожары у Чернобыля сейчас угрожают соседним странам?

- Ситуация по пожарам стабилизируется. Со стороны ГСЧС Украины были большие усилия по тушению. И еще помогла погода. Прошли кратковременные дожди. В том числе в очагах возгорания. Там где Рыжий лес и Припять. И непосредственно в районе атомной станции.

- Куда дует ветер?

- Ветер и вчера, и сегодня северо-западный. И по высоте, и у земли. По нашим данным, никакой угрозы для территории сопредельных Российской федерации — Курской и Брянской областям - эта ситуация не представляет.

- Уточните, почему?

- Важно то, что пожары в основном, были низовыми. Там, где находится хранилище радиоактивных отходов — там бетонный барьер. Огонь его преодолеть не мог. И захоронения же под землей — потому низовой пожар не может хранилищу повредить. Плюс там же болота были. Также при скорости ветра, которая наблюдалась все эти дни, в том числе, в очагах пожара и при высотах, куда поднимались продукты горения — а это от 500 метров до максимум 1000 метров — радиус увеличения радиационного фона, который все равно оставался в пределах санитарно-эпидемиологических норм, не распространялся далее, чем на 30-40 км от очагов пожара.

- Так куда продукты горения относило?

- Слабые воздушные потоки шли на юго-запад. Если бы даже воздушны потоки и пошли в сторону России — там пределы по радиационному фону превышены не были. Кроме того, в регионе возникло небольшое похолодание. Потому снижение пожароопасности до конца недели в Чернобыльской зоне будет — по нашим прогнозам.

- То есть за всю первую половину апреля к нам ничего вредного не принесло?

- НПО «Тайфун» сделал расчеты — все они показывают, что с 4 по 14 апреля никакой опасности для российских регионов в связи с вероятным повышением радиационного фона — его нет.

- Замеры велись каждый день?

- Мониторинг осуществлялся ежедневно. Замеры с помощью стационарных постов проводились. Отчеты системы радиационного мониторинга — они идут и в Росатом, и в Росгидромет.

- Что касается ближайших прогнозов?

- Воздушные потоки относительно этого района в ближайшие дни не будут идти на территорию России или Белоруссии.

Пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС потушен.Пожар, десять дней бушевавший в Чернобыльской зоне, потушили. Об этом в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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