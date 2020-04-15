МТС подключит абонентов удалённо

МТС запускает бесконтактную продажу SIM-карт с самостоятельной регистрацией абонента. В Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области клиенты получили возможность онлайн-покупки SIM-карт с последующей самостоятельной регистрацией через специальное приложение МТС Абонент.

Таким образом клиенту не придётся лично обращаться в салон сотовой связи для заключения договора связи. Все операции можно выполнить самостоятельно без помощи сотрудников оператора.

Для этого нужно приобрести через интернет-магазин МТС SIM-карту и после доставки зарегистрировать её в сети с помощью приложения МТС Абонент. В приложении нужно сделать фотографию себя и фото паспорта, а также поставить цифровую подпись на экране смартфона. Пользователю по умолчанию доступен тарифный план «Тарифище», который в дальнейшем можно поменять в приложении Мой МТС.

Процедура покупки SIM-карты и ее доставки в любой населенный пункт в стране занимает от одного до трех дней в зависимости от дальности региона. Курьер интернет-магазина привезет ее бесплатно. Как отмечает представитель МТС, в ближайшие дни услуга саморегистрации станет доступна во всех регионах России.