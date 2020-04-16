Пасха в режиме самоизоляции: яйца в медицинских масках и воспоминания о прошлом
Православные христиане 16 апреля 2020 года отмечают Чистый четверг. За три дня до Пасхи принято убираться в домах, умываться, причем считается, что очистительные процедуры нужно принимать не вечером, а рано утром, пока не взошло солнце.
С этого дня начинается "вкусная" подготовка к празднику - хозяйки пекут куличи и красят пасхальные яйца. Главные блюда Пасхи готовят именно в чистый четверг, а не в субботу, накануне праздника.
Сайт kp.ru сделал подборку, как в разных странах готовили главное украшение праздника - пасхальные яйца. Естественно, что тема пандемии и введенный чуть ли не во всех государствах мира обязательный режим изоляции тоже не была обойдена вниманием. Пасхалки в этом году одели в медицинские маски.
Естественно, что тема пандемии не была обойдена вниманиемФото: Shutterstock
Фото: EAST NEWS
Эти яйца с изображениями в стиле Викторианской эпохи были созданы американской художницей Элизабет ВернонФото: EAST NEWS
Эти яйца были расписаны в Германии в земле Баден-Вюртемберг специально для музея Пасхальных яицФото: EAST NEWS
Настоящее произведение искусстваФото: Wikimapia.org
Баварские мастера расписали страусинное яйцо, изобразив на нем миниатюрный лыжный склон со спортсменами и зрителямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Американская певица и актриса Фарра Абрахам украсила себя ожерельем из пасхальных яицФото: EAST NEWS
Пандемия изменила главное украшение светлого праздникаФото: EAST NEWS
Пасха в режиме самоизоляции: яйца в медицинских маскахФото: EAST NEWS
Художница из Лейпцига Керстин Дисчерит изготовила такие реалистичные воздушные шарыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Эти миниатюрные мотоциклы изготовлены из перепелиных яиц и натуральных материалов: кожи и металаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Эти страусинные яйца были разукрашенны в виде пазла. Большое яйцо уместило целых 162 элементаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Фото: ТАСС
ИСТОЧНИК KP.RU