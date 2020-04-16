2020-04-16T09:12:09+03:00
Общество

Пасха в режиме самоизоляции: яйца в медицинских масках и воспоминания о прошлом

Смотрите фото, как пандемия изменила главное украшение светлого праздника [фото]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пасхалки в этом году одели в медицинские маскиПасхалки в этом году одели в медицинские маскиФото: EAST NEWS

Православные христиане 16 апреля 2020 года отмечают Чистый четверг. За три дня до Пасхи принято убираться в домах, умываться, причем считается, что очистительные процедуры нужно принимать не вечером, а рано утром, пока не взошло солнце.

С этого дня начинается "вкусная" подготовка к празднику - хозяйки пекут куличи и красят пасхальные яйца. Главные блюда Пасхи готовят именно в чистый четверг, а не в субботу, накануне праздника.

Сайт kp.ru сделал подборку, как в разных странах готовили главное украшение праздника - пасхальные яйца. Естественно, что тема пандемии и введенный чуть ли не во всех государствах мира обязательный режим изоляции тоже не была обойдена вниманием. Пасхалки в этом году одели в медицинские маски.

Естественно, что тема пандемии не была обойдена вниманием Фото: Shutterstock

Естественно, что тема пандемии не была обойдена вниманиемФото: Shutterstock

Фото: EAST NEWS

Эти яйца с изображениями в стиле Викторианской эпохи были созданы американской художницей Элизабет Вернон Фото: EAST NEWS

Эти яйца с изображениями в стиле Викторианской эпохи были созданы американской художницей Элизабет ВернонФото: EAST NEWS

Эти яйца были расписаны в Германии в земле Баден-Вюртемберг специально для музея Пасхальных яиц Фото: EAST NEWS

Эти яйца были расписаны в Германии в земле Баден-Вюртемберг специально для музея Пасхальных яицФото: EAST NEWS

Настоящее произведение искусства Фото: Wikimapia.org

Настоящее произведение искусстваФото: Wikimapia.org

Баварские мастера расписали страусинное яйцо, изобразив на нем миниатюрный лыжный склон со спортсменами и зрителями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Баварские мастера расписали страусинное яйцо, изобразив на нем миниатюрный лыжный склон со спортсменами и зрителямиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская певица и актриса Фарра Абрахам украсила себя ожерельем из пасхальных яиц Фото: EAST NEWS

Американская певица и актриса Фарра Абрахам украсила себя ожерельем из пасхальных яицФото: EAST NEWS

Пандемия изменила главное украшение светлого праздника Фото: EAST NEWS

Пандемия изменила главное украшение светлого праздникаФото: EAST NEWS

Пасха в режиме самоизоляции: яйца в медицинских масках Фото: EAST NEWS

Пасха в режиме самоизоляции: яйца в медицинских маскахФото: EAST NEWS

Художница из Лейпцига Керстин Дисчерит изготовила такие реалистичные воздушные шары Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Художница из Лейпцига Керстин Дисчерит изготовила такие реалистичные воздушные шарыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Эти миниатюрные мотоциклы изготовлены из перепелиных яиц и натуральных материалов: кожи и метала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эти миниатюрные мотоциклы изготовлены из перепелиных яиц и натуральных материалов: кожи и металаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Эти страусинные яйца были разукрашенны в виде пазла. Большое яйцо уместило целых 162 элемента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эти страусинные яйца были разукрашенны в виде пазла. Большое яйцо уместило целых 162 элементаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: ТАСС

ИСТОЧНИК KP.RU

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