Пасха в режиме самоизоляции: яйца в медицинских масках и воспоминания о прошлом

Православные христиане 16 апреля 2020 года отмечают Чистый четверг. За три дня до Пасхи принято убираться в домах, умываться, причем считается, что очистительные процедуры нужно принимать не вечером, а рано утром, пока не взошло солнце.

С этого дня начинается "вкусная" подготовка к празднику - хозяйки пекут куличи и красят пасхальные яйца. Главные блюда Пасхи готовят именно в чистый четверг, а не в субботу, накануне праздника.

Сайт kp.ru сделал подборку, как в разных странах готовили главное украшение праздника - пасхальные яйца. Естественно, что тема пандемии и введенный чуть ли не во всех государствах мира обязательный режим изоляции тоже не была обойдена вниманием. Пасхалки в этом году одели в медицинские маски.

Естественно, что тема пандемии не была обойдена вниманиемФото: Shutterstock

Эти яйца с изображениями в стиле Викторианской эпохи были созданы американской художницей Элизабет ВернонФото: EAST NEWS

Эти яйца были расписаны в Германии в земле Баден-Вюртемберг специально для музея Пасхальных яицФото: EAST NEWS

Настоящее произведение искусстваФото: Wikimapia.org

Баварские мастера расписали страусинное яйцо, изобразив на нем миниатюрный лыжный склон со спортсменами и зрителямиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская певица и актриса Фарра Абрахам украсила себя ожерельем из пасхальных яицФото: EAST NEWS

Пандемия изменила главное украшение светлого праздникаФото: EAST NEWS

Пасха в режиме самоизоляции: яйца в медицинских маскахФото: EAST NEWS

Художница из Лейпцига Керстин Дисчерит изготовила такие реалистичные воздушные шарыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Эти миниатюрные мотоциклы изготовлены из перепелиных яиц и натуральных материалов: кожи и металаФото: GLOBAL LOOK PRESS