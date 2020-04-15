Москвички на самоизоляции продают купальники и костюмы Снегурочек

За дни самоизоляции только ленивые не перебрали шкафы. И, если артисты вынесли ненужные подарки и старые туфли на помойку, то обычные москвичи решили подзаработать – продать. «КП» изучила известные сайты объявлений.

Летом купальники не пригодятся

На популярных сайтах объявлений «Авито» и «Юла» в марте появились сообщения, спекулирующие на теме коронавируса. Сайты буквально завалили объявлениями «продам маску», «продам пропуск по городу», «продам курьерскую форму», «услуги по аренде домашних животных».

- Мы решили ограничить публикации «находчивых» продавцов. Такого рода спекуляции во время пандемии коронавирусной инфекции должны быть пресечены, - рассказал Алексей Куракин, управляющий директор вертикали «Товары и услуги» в «Авито».

Теперь же новая волна объявлений, связанная с продажей одежды и обуви. По данным «Авито» и «Юлы», с начала апреля предложение пользователей на сайте в нескольких категориях действительно увеличилось.

- В разделе «другое» на 23% увеличилось количество объявлений. Чаще всего там оказываются вещи, которые не подходят под стандартные категории. Например, костюм Снегурочки или одежда для восточного танца. Возможно, в режиме самоизоляции у многих появилось время «разобрать» шкаф и выставить на продажу какие-то особенные предметы гардероба и аксессуары, - комментируют в пресс-службе «Авито».

Женщины без жалости расстаются с обувью на каблуках, но спрос на них стал ниже на 31%. Понимая, что летом дороги на моря будут под большим вопросом, москвички продают купальники, но спрос упал на 56%.

Стоит отметить, что перебрали шкафы не только женщины, но и мужчины. На продажу они выставили джинсы, брюки и костюмы. К большому удивлению, но спрос на мужские товары увеличился на 27%.

Что продают москвичи во время коронавируса:

- мужские брюки - объявлений стало больше на 30%,

- купальники - на 13%,

- женские туфли – на 12%,

- нижнее белье (новое) – на 10%,

- вечерние платья – на 7%,

- детские комбинезоны – на 5%,

- полотенца – на 5%,

- бытовая техника – на 3%.

Мыть посуду руками не хотят

Во время самоизоляции и в режиме, когда парикмахерские закрыты, для многих стал актуален вопрос стрижки — спрос на машинки увеличился на 179%.

- Машинок на всех не хватает — объявлений стало больше только на 36%, - рассказали в пресс-службе сайта «Авито».

Женщины ищут посудомоечные машины – спрос вырос на 42%. Такая же тенденция видна и в категории мелкой бытовой техники. Спрос на электрические чайники, сковородки, кастрюли и формы для выпечки увеличился на 33%.

МНЕНИЕ

Каждый час просмотра сериала во время удаленки - ступенька к увольнению

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ

А сейчас я побуду злобным капитаном очевидность и испорчу вам праздник от бесплатных онлайн-сервисов. Я с огромным уважением ко всем онлайн кинотеатрам, операм, музеям и обучающим курсам, кто в дни карантина открыл бесплатный доступ для пользователей. И сама на мет.опера онлайн подсела. Но.... (подробности)