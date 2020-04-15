2020-04-15T21:57:37+03:00
Умные вещи

Apple представил антикризисный смартфон

iPhone SE второго поколения – мощная начинка в корпусе семерки
Александр МИЛКУС
Поделиться:
Новый смартфон поддерживает беспроводную зарядку. И поддерживает две SIMкартыНовый смартфон поддерживает беспроводную зарядку. И поддерживает две SIMкартыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По размерам iPhone SE 2-го поколения, представленный сегодня Apple, точно соответствует iPhone 7 (между прочим, еще недавно семерка считалась самых популярным яблочным смартфоном за все время производства iPhone). И даже Touch ID на месте. И камера такая же - 7 Мпс поддержкой съёмки HDвидео 1080p с частотой 30 кадров/ с.

Однако, аппарат существенно шустрее. Вместо процессора A10 - A13 Bionic. Такой же стоит в крутом iPhone 11 Pro Max. Значит, быстрее обрабатывается фото и видео, загружаются сайте и гоняют игрушки.

8-ядерная система A13 Bionic оснащён двумя ускорителями машинного обучения, а новый контроллер машинного обучения обеспечивает баланс производительности и эффективности.

iPhone SE не боится воды и пыли - рейтинг IP67 допускает погружение на глубину до 1 м длительностью до 30 минут. Дисплей Retina HD 4,7 дюйма с технологией True Tone настраивает баланс белого в соответствии с окружающим освещением.

Новый смартфон поддерживает беспроводную зарядку. И поддерживает две SIMкарты. Одна – обычная, а другая – eSIM. Увы, пока этот формат не распространен в России, но когда закончится пандемия можно использовать eSIM в тех странах, где такой формат популярен.

iPhone SE второго поколения – мощная начинка в корпусе семерки Фото: REUTERS

iPhone SE второго поколения – мощная начинка в корпусе семеркиФото: REUTERS

iPhone SE способен оценивать глубину резкости и позволяет делает портреты хорошего качества даже на фронтальную камеру (7 Мп). А камера на задней панели поддерживает запись видео высокого качества в формате 4K с частотой до 60 кадров в секунду.

В России iPhone SE начнут продавать 24 апреля. Он будет доступен в чёрном и белом цветах. Появятся три модели - с памятью 64, 128 и 256 ГБ. Модель с памятью 64 ГБ будет стоить 39 990 рублей. А с 256 ГБ – 53 990 рублей. Конечно, это не мало. Но яблочные смартфоны даже предыдущего, десятого поколения, стоят и сейчас существенно дороже.

Будет еще выпущена модель красного цвета. Часть доходов от продажи такого аппарата будет перечисляться в Глобальный фонд, созданный для борьбы с COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Iphone SE 2: дата выхода и характеристики Слухи о новом дешевом iPhone продолжают будоражить весь мир, несмотря на то, что перспективы его выхода туманны. Чего нам ждать и ждать ли вообще — разбирается «КП» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие компьютерные кресла
Сейчас мы много сидим за компьютером, как дома, так и на работе. И это не совсем физиологично для человека. Для того, чтобы минимизировать нагрузку на спину и шею, стоит задуматься о покупке лучшего компьютерного кресла, о выборе которого в 2020 году мы с
Новости 24
Большой колокол Собора Парижской Богоматери зазвонил в годовщину пожара
Чулпан Хаматова чуть не утонула на съемках фильма «Зулейха открывает глаза»
В Германии после всеобщего карантина открываются некоторые магазины и школы
Медведев - о коронавирусе: Когда эта ситуация закончится? Знает только Господь Бог!
"Интерфакс" рассказал, что решение по Параду Победы принято и будет озвучено в ближайшие дни
Volkswagen откроет свои заводы в Европе с 20 апреля
Внучка 106-летней женщины назвала секрет ее победы над коронавирусом
Во Франции число умерших от коронавируса превысило 17 тысяч человек
Доктор Мясников стал представителем инфоцентра по борьбе с коронавирусом
Мишустин утвердил порядок распределения тест-систем для определения коронавируса в России
В Москве выдано около 3,5 млн электронных пропусков
Прогулки с детьми в Москве являются нарушением самоизоляции
В МИД советуют родителям воздержаться от обучающих программ для школьников в США
Представитель ВОЗ рассказала, может ли коронавирус иметь искусственное происхождение
Цены на новый iPhone SE в России в 2020 году
Представитель ВОЗ рассказала, смогут ли маски помочь в борьбе с вирусом
Медведев назвал ситуацию в некоторых отраслях экономики коллапсом из-за коронавируса
В Чернобыле полностью ликвидировали очаги пожаров и тления
ВОЗ о карантине: Если не остановить эпидемию на этапе роста, это приведёт к тяжёлым последствиям
Представитель ВОЗ рассказала, будет ли рост заболеваемости коронавирусом в России
Курс доллара на 15 апреля: Американская валюта на Московской бирже подорожала до 75 рублей
Представитель ВОЗ в России назвала число разрабатывающихся в мире вакцин от коронавируса
Компания Apple выпустила новый iPhone SE
Россия осуществляет специально направленные взносы в ВОЗ
В Кремле рассмотрят обращение ветеранских организаций по поводу переноса Парада Победы в Москве
Собянин пообещал усилить контроль за наличием спецпропусков по Москве