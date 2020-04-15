Apple представил антикризисный смартфон

По размерам iPhone SE 2-го поколения, представленный сегодня Apple, точно соответствует iPhone 7 (между прочим, еще недавно семерка считалась самых популярным яблочным смартфоном за все время производства iPhone). И даже Touch ID на месте. И камера такая же - 7 Мпс поддержкой съёмки HDвидео 1080p с частотой 30 кадров/ с.

Однако, аппарат существенно шустрее. Вместо процессора A10 - A13 Bionic. Такой же стоит в крутом iPhone 11 Pro Max. Значит, быстрее обрабатывается фото и видео, загружаются сайте и гоняют игрушки.

8-ядерная система A13 Bionic оснащён двумя ускорителями машинного обучения, а новый контроллер машинного обучения обеспечивает баланс производительности и эффективности.

iPhone SE не боится воды и пыли - рейтинг IP67 допускает погружение на глубину до 1 м длительностью до 30 минут. Дисплей Retina HD 4,7 дюйма с технологией True Tone настраивает баланс белого в соответствии с окружающим освещением.

Новый смартфон поддерживает беспроводную зарядку. И поддерживает две SIMкарты. Одна – обычная, а другая – eSIM. Увы, пока этот формат не распространен в России, но когда закончится пандемия можно использовать eSIM в тех странах, где такой формат популярен.

iPhone SE второго поколения – мощная начинка в корпусе семеркиФото: REUTERS

iPhone SE способен оценивать глубину резкости и позволяет делает портреты хорошего качества даже на фронтальную камеру (7 Мп). А камера на задней панели поддерживает запись видео высокого качества в формате 4K с частотой до 60 кадров в секунду.

В России iPhone SE начнут продавать 24 апреля. Он будет доступен в чёрном и белом цветах. Появятся три модели - с памятью 64, 128 и 256 ГБ. Модель с памятью 64 ГБ будет стоить 39 990 рублей. А с 256 ГБ – 53 990 рублей. Конечно, это не мало. Но яблочные смартфоны даже предыдущего, десятого поколения, стоят и сейчас существенно дороже.

Будет еще выпущена модель красного цвета. Часть доходов от продажи такого аппарата будет перечисляться в Глобальный фонд, созданный для борьбы с COVID-19.

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