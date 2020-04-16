2020-04-15T23:52:03+03:00
Звезды

«Основной упор на кабачки, рыбу и морепродукты» - Александр Семчев рассказал, как можно похудеть на карантине

16 апреля замечательному актеру исполняется 51 год
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Год назад к своему 50-летию актер сбросил 100 килограммов. Фото Андрей Гордеев, Ведомости/ТАССГод назад к своему 50-летию актер сбросил 100 килограммов. Фото Андрей Гордеев, Ведомости/ТАСС
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Из-за эпидемии коронавируса Александр Семчев свой день рождения отмечать не планирует. Но больших переживаний из-за этого у него нет. Чувствует он себя хорошо. Форму держит. Год назад к своему 50-летию актер сбросил 100 килограммов. Изменился настолько заметно, что даже коллеги его не сразу узнали. Как признается Александр, согнал лишние килограммы благодаря правильному питанию, не прибегая ни к модным диетам, ни к хирургическим операциям.

- У меня все хорошо, несмотря на эпидемию. Жизнь все равно продолжается, - говорит Семчев. - Люди и войну, и бубонную чуму пережили. И это тоже переживем.

Все вопросы о творческих планах он переадресовывает к руководству МХТ им.Чехова, где он служит. Но, как мы поняли, актер очень соскучился и по новым ролям, и по репетициям.

Сейчас у многих образовалось свободное время, когда можно следить за питанием. Поэтому тем, кто мечтает похудеть, расскажем, как сбрасывал лишний вес Александр Семчев.

Полтора года назад актер весил 189 килограммов, сейчас - около 90 кило. Вес уходил постепенно. Главным образом Александр сидел на овощах. Говорит, что никаких сверхусилий не предпринимал, главное - задаться целью.

В его рационе преобладают овощи, на последнем месте — крупа, например, ложка гречки в день, которую не обязательно варить, достаточно запарить кипятком.

Главный упор, когда худел, он делал на кабачки, рыбу, морепродукты. Семчев запекал их в духовке. Не ленился готовить низкокалорийные блюда. Находил в Интернете интересные рецепты.

Много не ел, примерно по 300 граммов за один прием. Купил весы для взвешивания продуктов. Калории высчитывал по дневнику клиники доктора Борменталя.

Придерживался так называемого дробного питания. Например, суп – отдельный, самостоятельный прием пищи, но его можно съесть и побольше. Хлеб — только иногда и только бездрожжевой. По признанию Семчева, не раз ему приходилось обманывать организм: отварил брокколи — ну трава травой, но съел ее и наполнил желудок.

Кстати, с изменением пищевого поведения, изменились вкусы и привычки. Раньше Александр любил жареную картошку. Теперь, наверное, тоже любит. Но только теоретически. А практически: «ненавистная» брокколи кажется не такой уж пресной.

И обязательно выпивает по 2-3 литра воды в день, помимо чая и кофе, - для разгона метаболизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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