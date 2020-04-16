2020-04-16T08:23:17+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ленинградском вокзале провели дезинфекцию

Эту безопасную для пассажиров операцию выполнили сотрудники МЧС России
Александр ГАМОВ@gamov1
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Фото: МЧС РоссииФото: МЧС России
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Специалисты Центра спасательных операций особого риска (ЦСООР) «Лидер» обработали - с помощью мобильных комплексов, распыляющих специальный раствор - более 11 тысяч квадратных метров внутренних помещений Ленинградского вокзала и 6,5 тысячи квадратных метров прилегающей к нему территории.

Вся процедура заняла всего несколько часов. Перед ее началом пассажирам, которые находились в залах ожидания, предложили перейти в другие помещения.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Как пояснили в своих комментариях главный инженер Ленинградского вокзала Андрей Шерстяков и начальник управления радиационной, химической и биологической защиты ЦСООР «Лидер» Дмитрий Гладких, эти меры «предприняты с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции».

Провели также санобработку всех лифтов и эскалаторов, лестничных маршей, протирались даже поручни, перила и фурнитура.

Использовался водный раствор хлоркислородных соединений - очень эффективный в момент его нанесения, так как активный хлор оказывает разрушающее воздействие на вирусы и микробы.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

КСТАТИ

Масштабную санобработку сотрудники МЧС проводят и по всей стране. В Омской области продезинфицированы остановки. Камчатские спасатели обработали здание и прилегающую территорию краевого роддома и детской инфекционной больницы. В Республике Хакасия, Калужской и Ульяновской областях продезинфецировали помещения пожарных частей и автомобили. Такие же работы провели и в Хабаровском крае.

Всего с начала апреля по всей стране обработано более 1100 километров автодорог, около 3150 сооружений транспортной инфраструктуры, помещения 90 больниц и поликлиник, 97 учебных заведений, 593 учреждений соцобслуживания, 6300 единиц различной техники и автомобилей.

Дезинфекция Ленинградского вокзала.Видео: пресс-служба МЧС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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