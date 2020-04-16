На Ленинградском вокзале провели дезинфекцию
Специалисты Центра спасательных операций особого риска (ЦСООР) «Лидер» обработали - с помощью мобильных комплексов, распыляющих специальный раствор - более 11 тысяч квадратных метров внутренних помещений Ленинградского вокзала и 6,5 тысячи квадратных метров прилегающей к нему территории.
Вся процедура заняла всего несколько часов. Перед ее началом пассажирам, которые находились в залах ожидания, предложили перейти в другие помещения.
Фото: МЧС России
Как пояснили в своих комментариях главный инженер Ленинградского вокзала Андрей Шерстяков и начальник управления радиационной, химической и биологической защиты ЦСООР «Лидер» Дмитрий Гладких, эти меры «предприняты с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции».
Провели также санобработку всех лифтов и эскалаторов, лестничных маршей, протирались даже поручни, перила и фурнитура.
Использовался водный раствор хлоркислородных соединений - очень эффективный в момент его нанесения, так как активный хлор оказывает разрушающее воздействие на вирусы и микробы.
Фото: МЧС России
КСТАТИ
Масштабную санобработку сотрудники МЧС проводят и по всей стране. В Омской области продезинфицированы остановки. Камчатские спасатели обработали здание и прилегающую территорию краевого роддома и детской инфекционной больницы. В Республике Хакасия, Калужской и Ульяновской областях продезинфецировали помещения пожарных частей и автомобили. Такие же работы провели и в Хабаровском крае.
Всего с начала апреля по всей стране обработано более 1100 километров автодорог, около 3150 сооружений транспортной инфраструктуры, помещения 90 больниц и поликлиник, 97 учебных заведений, 593 учреждений соцобслуживания, 6300 единиц различной техники и автомобилей.
Дезинфекция Ленинградского вокзала.Видео: пресс-служба МЧС
В ТЕМУ
Обработка транспорта, метро, улиц Москвы в период коронавируса: какой жидкостью пользуются специалисты
В связи с коронавирусом в столице транспорт, метро, улицы обрабатывают специальным составом. Специалисты рассказали, какой жидкостью пользуются в Москве (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»