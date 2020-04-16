2020-04-16T09:10:35+03:00
Экономика

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

По сравнению с прошлым годом миллиардеры «обеднели» на 40 млрд долларов
Влад СМЕРТИН
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Генеральный директор и совладелец ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. Фото: Сергей Карпухин/ТАССГенеральный директор и совладелец ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Журнал Forbes представил обновленную версию своего рейтинга 200 богатейших бизнесменов России. Первое место в нем занял Владимир Потанин, глава «Норильского никеля» и холдинга «Интеррос».

Прошлогодний лидер, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, опустился на третье место. По данным Forbes, его состояние в этом году сократилось почти на 7 млрд долларов из-за падения цен на нефть.

Председатель правления, член совета директоров ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон. ФОТО Александр Рюмин \ ТАСС

Председатель правления, член совета директоров ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон. ФОТО Александр Рюмин \ ТАСС

Председатель совета директоров ОАО "НЛМК" Владимир Лисин. ФОТО Артем КОРОТАЕВ/ТАСС

Председатель совета директоров ОАО "НЛМК" Владимир Лисин. ФОТО Артем КОРОТАЕВ/ТАСС

Нашлось в топ-200 место и новым лицам. Причем они, как правило, не связаны с традиционными сырьевыми компаниями. Так, сразу на 34 и 35 местах дебютировали братья Дмитрий и Игорь Бухманы, которые заработали свое состояние в 3,1 млрд долларов у каждого разработкой игр для мобильных телефонов. А на 126 месте обосновался Дмитрий Волков, создавший Dating.com – один из самых популярных в мире сайтов знакомств.

Долларовых миллиардеров в рейтинге этого года оказалось на 2 больше, чем в предыдущей версии. Сейчас их 102. При этом прошедший год для российских богачей оказался не из простых: совокупное состояние топ-200 сократилось на 40 млрд долларов. Успели сказаться падение цен на нефть и вызванный коронавирусом экономический кризис. Теперь, чтобы оказаться в списке самых состоятельных россиян, нужно иметь «всего» 400 млн долларов.

КОНКРЕТНО

10 богатейших бизнесменов России по версии Forbes

Владимир Потанин – 19,7 млрд долларов

Владимир Лисин – 18,1 млрд долларов

Леонид Михельсон – 17,1 млрд долларов

Алексей Мордашов (и семья) – 16,8 млрд долларов

Вагит Алекперов – 15,2 млрд долларов

Геннадий Тимченко – 14,4 млрд долларов

Алишер Усманов – 13,4 млрд долларов

Михаил Фридман – 13 млрд долларов

Андрей Мельниченко – 12,5 млрд долларов

Роман Абрамович – 11,3 млрд долларов

ИСТОЧНИК KP.RU

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