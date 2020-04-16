2020-04-16T11:08:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 16 апреля 2020: 3448 заболевших за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 16 апреля 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

За минувшие сутки на территории России диагноз коронавирусной инфекции подтвердили у еще 3448 человек. Новые случаи COVID-2019 зафиксированы в 78 регионах.

1370 новых заболевших в Москве. 467 в Подмосковье. Далее по количеству выявленных случаев Санкт-Петербург (154), Нижегородская область (65), Ингушетия (63), Красноярский край (60), Тамбовская область (50), Дагестан (49), Чувашия (47). В Тульской области число коронавирусных больных увеличилось за 24 часа на 44 человека, в Башкирии - на 42.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах», - сообщили журналистам в федеральном Оперативном штабе по COVID-2019.

За сутки в стране скончались 34 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус. Всего на текущий момент уже 232 случаев с летальным исходом.

318 человек за сутки выписали из больниц.

«За весь период выздоровели 2304 человека», - подытожили в Оперативном штабе.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

Второй день работы цифровых пропусков на дорогах Москвы: проверяют только «понаехавших».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Путин дал бизнесу денег на зарплаты сотрудников

Президент поручил предоставить малым и средним компаниям безвозмездные кредиты (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большое Переселение: Из городов обратно в деревни уедут жить 2-3 миллиона россиян

Банковские аналитики высчитали наступление новой реальности — прогресс вывел людей из глубинки в мегаполисы, теперь прогресс уведет их назад. И поводом для этого станет коронавирус (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Состояние здоровья Надежды Бабкиной: коллега артистки назвал главное, что нужно знать поклонникам
Биолог рассказала о последствиях коронавируса для мозга и легких
Только 38% российских школьников имеют гаджеты, с помощью которых можно учиться онлайн
74% учителей впервые стали использовать образовательные онлайн-ресурсы
Эксперты рассказали, к чему приведет запрет импорта томатов
Путин поручил ускорить исследования препаратов от коронавируса
Названы регионы России, где подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
Треть россиян пожаловались на снижение эффективности во время работы на удаленке
Цены на имбирь в Москве вернулись на прежний уровень
В России за сутки скончались 34 человека от коронавируса
Первый заместитель Председателя Совета муфтиев России объяснил, как мусульмане проведут Рамадан на самоизоляции
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
В Москве 189 новых выздоровевших от коронавируса
Названы регионы, где народ чаще погибает от отравления алкоголем
В Москве продолжают работать 17 тысяч торговых точек и 60 тысяч курьеров
«Маякпринт» - одно из лучших предприятий Пензенской области
Министр торговли Москвы: Продуктовые карточки в столице не актуальны
Коммунальщикам запретят любые договоренности с коллекторами
США заявили об испытании Россией ракеты, способной уничтожить спутники на орбите
В Донбассе начался обмен пленными между ДНР и Киевом
Глава Минэкономразвития анонимно проверил работу банков, попытавшись оформить льготный кредит