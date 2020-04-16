Новые случаи заражения коронавирусом в России на 16 апреля 2020: 3448 заболевших за сутки

За минувшие сутки на территории России диагноз коронавирусной инфекции подтвердили у еще 3448 человек. Новые случаи COVID-2019 зафиксированы в 78 регионах.

1370 новых заболевших в Москве. 467 в Подмосковье. Далее по количеству выявленных случаев Санкт-Петербург (154), Нижегородская область (65), Ингушетия (63), Красноярский край (60), Тамбовская область (50), Дагестан (49), Чувашия (47). В Тульской области число коронавирусных больных увеличилось за 24 часа на 44 человека, в Башкирии - на 42.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах», - сообщили журналистам в федеральном Оперативном штабе по COVID-2019.

За сутки в стране скончались 34 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус. Всего на текущий момент уже 232 случаев с летальным исходом.

318 человек за сутки выписали из больниц.

«За весь период выздоровели 2304 человека», - подытожили в Оперативном штабе.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

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