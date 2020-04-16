Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 16 апреля 2020: 1370 человек заболели за сутки
За последние сутки в Москве зафиксировано 1337 новых случаев коронавируса. Такие данные 16 апреля приводит оперативный штаб.
Больше половины новых пациентов - мужчины и женщины моложе 45 лет.
Так, 5,5% заболевших - дети и подростки до 18 лет.
45% - люди в возрасте от 18 до 45 лет.
35% - от 46 до 65 лет.
14,5% - старше 65 лет (в том числе 4% из них - от 80 лет и старше).
«Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 16 146 случаев коронавируса», - сообщили в Оперативном штабе.
При этом специалисты фиксируют, что ежесуточное число зараженных увеличивается. Например, неделю назад, 9 апреля, в Москве за сутки зафиксировали 857 новых случаев COVID-2019. 10 апреля число заболевших впервые превысило 1 тысячу. Сегодня - уже более 1,3 тысячи инфицированных.
Также за сутки в столичных больницах скончались 7 коронавирусных больных. В том числе 36-летний мужчина. Общее число летальных случаев с начала эпидемии - 113.
При этом у 189 человек за сутки окончательные тесты не выявили инфекции, они выписаны. Общее число выздоровевших - 1394.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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