2020-04-16T10:41:25+03:00
Экономика

Российские экспортеры продолжают работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции

О работе в новых непростых условиях расскажет совместный фотопроект «Комсомольской правды» и РЭЦ
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Несмотря на сложности, возникшие в международной торговле со вспышкой коронавирусной инфекции, российские производители продолжают экспортировать.

Чтобы подчеркнуть вклад экспортеров в экономику страны во время нынешних вызовов и испытаний, Российский экспортный центр выступил с идеей организации онлайн выставки фоторабот, посвященных российским компаниям, продолжающим работу в условиях карантина и других ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

По словам Генерального директора АО «Российский экспортный центр» Вероники Никишиной, сложившаяся кризисная ситуация позволила многим российским компаниям показать высочайший уровень профессионализма, который станет залогом преодоления текущих временных сложностей.

«В нынешнее непростое время, когда ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, меняют не только привычный ритм нашей повседневной жизни, но и затрагивают практически все стороны жизни общества, бизнеса, государства, важно продемонстрировать, что несмотря на все сложности, экспортные процессы продолжаются.

Это важно как для самих предпринимателей, работающих в непростых условиях, так и для иностранных клиентов, заинтересованных в сотрудничестве с надежными поставщиками, способными выполнить свои обязательства в самое сложное время. Важно это и для всего общества, черпающего уверенность в завтрашнем дне именно в таких примерах эффективности и способности продолжать работу в любых обстоятельствах», - отметила Вероника Никишина.

Партнером проекта выступает Издательский дом «Комсомольская правда», на официальном сайте которого будет проведена онлайн выставка и опубликованы работы участников акции.

Первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов прокомментировал совместный проект:

«Это хорошая возможность поднять дух нашим гражданам. Страны закрыли свои границы, а самоизоляция привела к тому, что многие экономические процессы затормозились. Тем не менее, экспортная деятельность, которая даже в самое трудное время никогда не останавливалась, не остановится и сейчас. Наши товары и продукты по-прежнему очень востребованы в разных странах. Очевидно, что эпидемия нового коронавируса постепенно сойдет на нет. Жизнь начнет возвращаться к прежним параметрам. Границы откроются, экономика заработает с новой силой. РЭЦ и «Комсомолка» уверены, что нынешние трудности скоро закончатся. Вирус пройдет! А экспорт точно останется!».

Сайт «Комсомольской правды» имеет колоссальную аудиторию, что в современных условиях самоизоляции принесет онлайн фотовыставке широкую популярность. Кроме того, данные фотографии будут размещена на сайте РЭЦ и его социальных сетях, совокупная аудитория которых составляет 190 тыс. подписчиков.

Для публикации будут отобраны фотографии, отражающие основную идею акции – продемонстрировать, что российские экспортеры – надежные и эффективные поставщики, стремящиеся выполнить свои обязательства вопреки всем вызовам, работать с которыми можно в любых обстоятельствах.

Фотографии и краткое описание к ним принимаются по адресу: pressa@exportcenter.ru до 21 апреля 2020 г.

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