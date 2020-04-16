Пикник на балконе и лучшая рубашка: Как я отмечал день рождения в самоизоляции и не пожалел

Кто бы мог подумать, что в условиях полной самоизоляции слова Игоря Николаев про грустный праздник будут так актуальны. В эпицентре тоски оказались овны - те, кто родился с 21 марта по 20 апреля. Среди них - корреспондент «КП».

В кафе не сходить, прогулки под запретом! Самый расцвет сил - 26-летие приходится встречать дома. Даешь бой понурому настроению! Авось и читателям пригодится.

Готовим наряд

С домашним халатом сроднился как Обломов. В сторону его, в этот день нужно выглядеть неотразимо. Даже чересчур, чтоб у домашних, включая кошку, рты поотвисали.

Достал лучшую рубашку, отутюжил, почистил пиджак. Заодно время убил. Но бабочку решил не надевать. Показалась лишней.

Собираем гостей

Современный день рождения - это сотня поздравительных сообщений в соцсетях от малознакомых френдов, парочка эсэмэсок и звонки от близких. Из года в года одно и то же. Разбавить сценарий решил сам: звоню родным по видеосвязи. И главный враг всех тоскующих - время - идет, и близким приятно.

Как приготовить интересные блюда

Человек я экономный. Таких еще обидно называют жлобами. Но кто обзывается - тот сам так называется. А я готовлю всегда дома. Бизнес-ланч, доставка еды из ресторанов - это расточительство. Но на день рождения хочется побыть гурманом. Макароны да гречка (вы же тоже закупили крупы впрок?) уже поперек горла.

Выручили сервисы доставки продуктов с рецептами. Заказываешь - и тебе привозят набор продуктов, которые остается только приготовить. Носиться по городу в поисках редкого ингредиента сейчас не лучшая идея. А здесь тебе все на блюдечке. И цена приемлемая.

Три блюда на две персоны вышли около 2 500 руб. Привезли наборы для приготовления томленой индейки с томатами с гарниром из спагетти с базиликом, чаудер (модное название супа) с лососем и тигровыми креветками и тарт с лимонным кремом. Кстати, доставка бесконтактная. Коробку с продуктами оставляют у двери.

Вот некоторые сервисы, где можно заказать «Яндекс. Шеф», «Шефмаркет», «Ужин дома», Elementaree. Вбивайте название в поисковик.

Пикник на балконе

Если эта часть квартиры не заставлена пустыми банками, то почему бы не перенести стол туда? Главное, чтобы погода позволяла. Так я и поступил в праздничный день. Не сказать что было удобно - лоджией мой балкон не назовешь. Но все же смена обстановки и увлекательное задание по обустройству - все как советуют психологи (см. мнение).

Вечер настольных игр

В начале изоляции редактор поручила: «Собери статью про настольные игры, чтоб люди время убивали». Материал сделал и забыл. А при планировании своей вечеринки вспомнил. Заказал настолку - привез курьер. Оказалось, чертовски увлекательная вещь. Как вариант, можно собирать пазлы. Это все кажется вселенским занудством, но на деле затягивает.

ЕЩЕ ИДЕИ ПРАЗДНИКА

Проведите семейную фотосессию. Не только прекрасные эмоции всех участников, но и вклад в будущее. Когда мы смотрим снимки, в подсознании оживают прекрасные часы единства и счастья.

Коллаж мечтаний поможет узнать больше о домочадцах. Возьмите большой лист бумаги, напишите или наклейте картинки с мечтами именинника или всей семьи. Изображения можно вырезать из газет, журналов или найти в интернете.

Литературный вечер еще один вариант праздничного досуга. Поделитесь мыслями, историями из жизни друг с другом. Как вариант, можно преподнести свое выступление в форме сказки. Занятие подходит тем, кто не решается вести диалог открыто.

Устройте домашний кинотеатр. Украсьте семейный праздник совместным просмотром доброго фильма. Учитывая особенности детской психики, интригующая атмосфера добрых и поучительных сюжетов проецируется в реальность. Этот прием эффективен и для взрослых.

День спа. Вариант особенно должен понравиться дамам. Сидя дома, забываем следить за собой. Щетина мужиков превращает их в отшельников, а женщины… У дам свои секреты! Кстати, если решитесь на уходовые процедуры в домашних условиях, можно попросить соответствующие подарки.

КСТАТИ

Как сделать подарок

Любой интернет-магазин доставляет на дом. Главное, оформите заказ заранее, чтобы успели наверняка. Если надо прислать деньги, но не хочется портить сюрприз выяснением номера карты, знайте: большинство российских банков подключилось к системе быстрых платежей. Это значит, что для перевода достаточно номера телефона. Заходите в свое банковское приложение, выбирайте функцию перевод по номеру. Деньги придут, даже если адресат - клиент другого банка.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

- Когда обществом завладевают панические настроения от неопределенности, люди особенно нуждаются в источниках веселья и уюта, - объясняет психолог Роман Таланов. - Исследования показывают, что социальная изоляция продолжительностью более двух недель вызывает негативные психологические изменения: депрессия, усиливается паника, пропадает мотивация. На фоне этого могут быть проблемы с артериальным давлением - пенсионеры особенно подвержены.

Нужна правильная самоустановка. Прежде всего осознать, что все нюансы поддержания безопасности — необходимый, но временный шаг. Это прекрасная возможность еще больше сблизиться с семьей, ведь в условиях будней времени на общение как правило меньше.

Что касается празднования дня рождения, если в семье есть дети, им будет интересно поучаствовать в подготовке. Домашние дела превращайте в игру. Подберите подходящий вариант веселой «миссии». К примеру, по приготовлению торта, или состязание по креативности торжественного обустройства дома. Уверен, это и взрослых затянет! Главное, не забывать поощрять детское старание. Это умножит интерес, привнесет мотивацию и раскроет творческий потенциал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Если вам с мужем тесно на одной кухне, это не значит – пора разводиться

7 советов от психолога, как не сойти с ума на карантине (подробности)