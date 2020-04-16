Коронавирус в Китае, последние новости на 16 апреля 2020: выявлено 46 новых случаев, никто не умер

По состоянию на 15 апреля в Китае зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по здравоохранению КНР. Известно, что 34 новых заболевших прибыли в республику из-за границы, а 12 человек заразились уже внутри страны. За минувшие сутки от коронавируса никто не умер.

Тем временем в Китае заявили, что иностранцы, заболевшие в Китае коронавирусной инфекцией, должны сами покрывать расходы за лечение в случае отсутствия у них государственной страховки. Об этом говорится в оповещении госкомитета по вопросам здравоохранения, МИД, министерства финансов и государственного управления по вопросам медицинского страхования.

Таким образом, иностранцам проведут лечение, а затем выставят счет. Если у туристов есть коммерческая страховка, то лечение оплачивается в соответствии с условиями договора страховой компанией.

Расходы на проживание в гостинице во время прохождения централизованного карантина иностранные граждане также должны покрывать сами.

Глава департамента по вопросам управления медуслугами управления медобеспечения КНР Сюн Сяньцзюнь сообщил, что средний уровень расходов на лечение одного пациента с COVID-19 в Китае составляет около 21,5 тысячи юаней (более 3 тысяч долларов), лечение тяжелобольного пациента с коронавирусом обходится в 150 тысяч юаней (более 21,3 тысячи долларов).