Все участники прямого эфира детского «Голоса» сдадут тесты на коронавирус

Особенные времена требуют особенных решений. Вот и седьмой сезон шоу «Голос.Дети», которое не приостановил Первый канал, продолжается в условиях новой реальности. Теперь организаторы проекта не просто чтут психологическое и физическое здоровье детей и всей съемочной группы, но и от вирусов их оберегают!

Уже сегодня, 17 апреля, в эфир выйдет дополнительный этап шоу, внеплановый. Его принято называть спасительным, потому что девять поющих детей получат еще один шанс выйти в финал. Они прошли этап «Поединки», но выбыли на стадии «Песня на вылет»: София Бутаменок, София Фоменко, Кирилл Александров, Варвара Глухова, Артем Фокин, Таисия Скоморохова, Елизавета Сметанникова, Анна Прокопенко, Иван Кургалин.

Из этого списка помилованных только трое — по одному от команд Басты, Полины Гагариной и Валерия Меладзе — выйдут в заключительный тур детского «Голоса». Там их будут ждать состоявшиеся финалисты: Софья Туманова, Кристина Силлер, Олеся Казаченко, Софья Лорьет, Миржан Жидебай и Артем Морозов.

Но самое интересное, как подготовился Первый канал к защите от заразы?

Во-первых, в зале не будет зрителей. Такого никогда не было — детям придется петь фактически перед съемочной группой. Даром, что такой опыт у них уже есть: перед каждым выпуском «Голоса» (детского, взрослого, какого угодно) участники шоу делают генеральный прогон, полную репетицию без публики в зале.

Во-вторых, ВСЕ, кто будет находиться на съемочной площадке, сдадут экспресс-тесты на коронавирус. И артисты, и охранники, и операторы, и ведущие Дмитрий Нагиев с Агатой Муцениеце, и все остальные.

В-третьих, каждые три часа все поверхности съемочного павильона тщательно обработают антисептиком.

- Студия, гримерки и прочие помещения пройдут профессиональную дезинфекцию, - подчеркнул продюсер проекта Юрий Аксюта. - Все участники съемок сдают тест на коронавирус. При входе в студию будет проводиться индивидуальная дезинфекция, замер температуры и выдача средств защиты. Все, кроме тех, кто в кадре, будут в масках и перчатках. Каждые три часа – дезинфекция всех поверхностей. Даже рукопожатия и объятия на съемке не допускаются.

Такие дела! Все серьезно. А еще канал, чтобы избежать рисков, помог участникам проекта с жильем — перелеты домой и обратно в Москву сейчас чрезвычайно опасны.

- Мы испугались, что могут вообще закрыть выезд из Новосибирска, и дочка не попадет на финал, - объяснила «КП» Анастасия, мама финалистки Софии Тумановой. - Но успели прилететь заранее. Спасибо организаторам проекта: жилье в Москве нам предоставили.

Защита защитой, а традиции по расписанию. Как и раньше, все деньги, собранные в результате зрительского голосования (теперь можно отправлять только одно SMS за любимого участника, телефонные звонки отменили), пойдут на благотворительность. В этот раз средства поступят в Центр «Антон тут рядом» - первый центр обучения, творчества и социализации детей, подростков и молодых людей с аутизмом.

- Людям, которым мы помогаем, нельзя помочь лекарствами, дорогостоящими технологиями или чем-то материальным, - объясняет Любовь Аркус, основатель фонда. - Бюджет нашего фонда – это психологи, педагоги, мастера и тьюторы, которые ежедневно работают с ребятами. «Волшебной таблетки» не существует, необходима всесторонняя, ежедневная помощь. Это не больные дети, они просто по-другому устроены и оказываются изолированными от внешнего мира, от социума. А они должны ходить в детские сады, в школы, быть с людьми. Без этого они не смогут стать самостоятельными и им останется только одно – психоневрологический интернат. Наш фонд существует для того, чтобы готовить людей с особенностями к обычной жизни. Без этой помощи она им будет недоступна.

«Голос.Дети», Первый, пятница, 21.30